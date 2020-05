„Budu se bít za kluby F:NL, aby nebyly upozaďovány. Chtěl bych přinést nový elán, vítr a pracovitost,“ tvrdí vítěz souboje s generálním manažerem hradeckých Votroků Richardem Juklem.

Jak jste před volbou viděl svoje šance?

Moc dobře jsem věděl, že proti mně stojí kvalitní protikandidát z Hradce Králové, který je daleko zkušenější funkcionář než já a že to pro mě bude těžké sousto. Na druhou stranu jsem si říkal, proč to nezkusit. V zasedání Ligového grémia pro druhou ligu sedím téměř dva roky a všiml jsem si, že druhá liga je výrazně upozaděna, že je jen přívěšek pro ligu první. To chci změnit.

Výhra přišla po hlasování až ve druhém kole, vyhrál jste o jediný hlas…

Podle mě byli voliči už rozhodnutí, na místě se nic neměnilo. Já jsem šel do výboru jako nováček a ušák, ale kdybych si nevěřil, tak bych do toho nešel. Od řady klubů jsem cítil podporu, mluvil jsem s nimi a nabízel jim svoji koncepci. Potom už záleželo jen na nich.

Mluvil jste, že se chcete bít za druholigové kluby. Co se vám již nyní nelíbí?

Vše se točí kolem financí. Prvoligové kluby si musí uvědomit, že druhou ligu potřebují. Je třeba rozehrávat mladé hráče v druholigových klubech, aby se později mohli uplatnit v lize první. Bez peněz se fotbal dělat nedá. Už v minulé sezoně byl sice vidět vstřícný krok, například v zapůjčení dvou automobilů pro každý druholigový klub, a v podobném směru bych byl velmi rád, aby se situace vyvíjela i nadále.

Měl jste možnost si po volbě s protikandidátem promluvit?

Nekontaktovali jsme se a trochu mě zamrzelo, že jsme si nemohli ani podat ruku, protože narychlo odjel. Myslím si, že máme dobré vztahy a doufám, že kvůli volbě nebudou narušeny.

Změní se něco pro chrudimský klub?

Pro klub ne, spíše pro mě. Uberu si dost času na práci na Ligovém výboru, ale nepodceňuji ji a chci makat. Věděl jsem, že to bude zátěž, už když jsem do toho šel. Jsem s tím smířený.

Pro dohrání ligy vznikl podrobný manuál. Je podle vás připravený dobře?

Můj názor je, že je připravený dobře. Když jsem ho viděl poprvé, říkal jsem si, že to bude těžko splnitelné, ale s odstupem času vidím, že kluby, které hrají profesionální soutěže, by neměly mít problém. Vyžaduje více organizace od členů realizačního týmu, pořadatelů a dalších. Jsem rád, že vznikl, protože na jeho základě se řada klubů rozhodla hlasovat pro dohrání soutěže.