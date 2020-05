A pro Hradec to není problém? Nebyl by silnější?

Nemyslím, Ligový výbor je důležitý, ale hlavní věci rozhoduje grémium všech klubů. Ale přiznám se, že bych bojoval, aby měla druhá liga víc peněz - teď je upozaděná.

Místo vás byl zvolen Tomáš Linhart z Chrudimi. Co na to říkáte?

Nechal jsem se do toho trochu navrtat. Měl jsem podporu, bylo to 13:3 pro mě, ale v předvečer jsem se dozvěděl, že osoba, která ovládá český fotbal, má zájem, aby tam šel někdo jiný. Ve finále to bylo 8:8 po prvním kole a druhé dopadlo, jak dopadlo. Aspoň to ukázalo směr, kterým pořád některé kluby chtějí jít. Nechápou, že by se tak fotbal neměl dělat.

Onou osobou máte určitě na mysli Romana Berbra, kontroverzního a mocného místopředsedu fotbalové asociace, prý vládce nad rozhodčími. Proč neřeknete to jméno naplno?

Nemám důvod to jméno říkat. Ale mně nevolal, a to je pro mě důležité. (usmívá se)

Zato dopadlo dobře hlasování o pokračování soutěží. Jaké bylo?

Klidné…

Překvapilo vás to?

Nevím, jestli překvapilo, ale potěšilo. Myslím, že na to měli vliv dílem novináři, dílem to, že v pondělí v podvečer vyšel manuál, který všichni požadovali. A také, že přišel lékař z ministerstva zdravotnictví a deklaroval, že je rád, že chceme hrát. Řekl, že je to dobře.

Přitom se čekala bitva, že?

Jednu chvíli to maličko sklouzlo, když chtěl Jarda Starka (majitel Příbrami - pozn. red.) vypeskovat Dušana Svobodu (předseda Ligové asociace - pozn. red.), že málo komunikoval, ale nikdo se k tomu nepřidal.

A pak vystoupil Miroslav Pelta, majitel Jablonce…

Vložil tam pár bonmotů. Těch jednacích procesů bylo hodně, on to odlehčil, uvolnila se atmosféra a zase se to rozjelo.

Bude pro Hradec těžké dodržet všechna hygienická přikázání?

Manuál je obsáhlý, věci jsou striktně dané. Ale nejsou takové, že by nešly nedodržet. Kluby, které mají profesionální licenci, by to měly zvládnout.

Někteří trenéři si stěžují, že není možné rehabilitovat. Jak se na to díváte jako bývalý hráč?

Pro hráče to problém je, ale pro všechny stejný. Už teď kluci trénují, musí se to řešit jinak. Životospráva, odpočinek, pitný režim. Hráči se musí chovat jinak než v běžnou dobu. Ve volném čase nemůžou absolvovat věci jako dřív.