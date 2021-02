Chrudimští fotbalisté přivítali tři týdny před startem jarní části posilu. K prvnímu týmu se připojil záložník Petr Juliš, sedmnáctileté křídlo je chrudimským odchovancem a do klubu se vrací po dvou a půl letech strávených v FK Pardubice.

Petr Juliš jako posila MFK Chrudim. | Foto: Aleš Vladyka

Jméno Juliš je ve velkém fotbale ohromný pojem, Petr je bratr útočníka pražské Sparty Lukáše Juliše, který je společně se slávistou Abdallahem Simou průběžně nejlepším střelcem FORTUNA:LIGY s jedenácti nastřílenými góly. I o devět let starší Lukáš působil v chrudimském fotbale, strávil zde devět sezon do roku 2010, kdy přestoupil právě do Sparty Praha.