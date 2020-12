Kromě znatelného rukopisu trenéra Jaroslava Veselého či změně systému jde také o kvalitní letní doplnění. Jednou z obranných posil před letošním ročníkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY byl zadák Mladé Boleslavi s ligovými zkušenostmi Dominik Hašek. Zapadl do základní sestavy a nyní v posledním zápase s Blanskem jedinou brankou již v šesté minutě vystřelil další vítězství chrudimských fotbalistů.

Obrana si sedla

Souboj s Blanskem začal pro Dominika Haška skvěle. Po odbráněné nule na Dukle se tentokrát vydal již v šesté minutě do pokutového území, kde na malém vápně poslal balon do sítě. Sám po utkání přiznal, že se jednalo o předem secvičenou situaci: „V týdnu jsme to hodně nacvičovali. Dobře kopnutý roh, který přede mnou vyplaval a já ho placírkou uklidil. Vyšlo to,“ culil se Dominik Hašek po premiérové trefě v novém angažmá.

Zápas s Blanskem chrudimské obránce hodně bolel, urostlí hráči soupeře se nebránili tvrdým soubojům. „První poločas se nám herně povedl, ten druhý byl jasně o tom, jestli je dokážeme uskákat. Poslali do hry vysoké útočníky a soubojů bylo opravdu hodně,“ popisoval tempo utkání chrudimský Hašek.

Kmenový hráč Mladé Boleslavi si již zkusil druhou ligu v loňské sezoně ve Vlašimi, nyní je však v Chrudimi velmi spokojen: „Celé dosavadní působení v Chrudimi hodnotím velmi kladně, sešla se skvělá parta kluků s rodinným zázemím a výborným trenérem,“ pochvaluje si Hašek. Za dobrou práci se mu trenér Veselý odměňuje stabilním místem v základní jedenáctce„To, že hraji a týmu se daří je jen třešnička na dortu. Škoda, že jsme poztráceli body, které jsme nemuseli, mohli jsme být ještě výš,“ dodává.

„Sedlo si to opravdu dobře. Mezi stopery si dokážeme dát balon. Věřím, že to bude šlapat stejně i nadále,“ přeje si Dominik Hašek.

Další ostrou zkouškou projde chrudimský tým již ve středu, kdy se představí na hřišti Třince, který vyhrál čtyři zápasy v řadě a všechny bez inkasovaného gólu.