Co se vám přihodilo?

Při zápase s Táborskem na začátku října mi praskla cysta pod kolenem, která se tam nějaký čas tvořila. Od té doby mám problémy. Začala mě zlobit plika, což je řasa na straně kolena. Je to jako kdyby člověku přeskakoval meniskus.

Pak přišla pauza, ale po ní jste ještě odchytal duel v Třinci.

Nějaký čas jsem to kousal, v tréninku jsem nohu nedráždil. Na zápas se to dalo rozhýbat a fungovat, ale den před posledním utkání s Ústím nad Labem se to dostalo do fáze, kdy už mě to nepustilo. Kdybych hrál, bylo by to nezodpovědné vůči vlastnímu zdraví i týmu.

Co vás teď čeká?

Můžu jen cvičit, ale koleno mě omezuje i při normálním fungování. Nejen při fotbale. 7. prosince jdu na operaci, pliku mi odstraní.

Artroskopicky?

Ano, není to zase tak vážný zákrok. Budu mít celý prosinec na to, abych se dal dohromady. Když všechno dobře půjde, budu v lednu nachystaný na přípravu.

Pozor, Harba!



Za Votroky střílel góly, nyní je tahounem Blanska, nováčka druhé ligy, s nímž se hradečtí fotbalisté poměří ve středu od 13 hodin (ČT Sport).



Pozor na Harise Harbu, naposledy v Jihlavě ukázal, že je ve velké formě. „Jejich ambice jsou určitě vyšší než současné desáté místo,“ varuje kouč Zdenko Frťala. Jeho tým tabulku vede, ještě neprohrál.

Nejste mrzutý i kvůli tomu, že jste si vybudoval poměrně pevnou pozici, o kterou jste bojoval docela dlouho?

To víte, že mě to mrzí, že jsem tu půlsezonu nedochytal. Ještě to vyšlo tak blbě, že se teď hraje pět zápasů za čtrnáct dnů a předtím sedm za tři měsíce. Ale neberu to nějak přehnaně pesimisticky.

Co vás drží v dobré náladě?

Jsem rád, že se problém vyřeší. Vždycky říkám, že se všechno děje z nějakého důvodu, že to tak má být. Věřím, že se na jaře vrátím do brány, ale na prvním místě jsou pro mě výsledky týmu.

To jste musel být po demolici třetího Ústí nad Labem dost spokojený.

Myslím, že soupeř nepředvedl všechno, čeho je schopný, trochu nám to usnadnil, ale z naší strany to bylo hodně dobré. Kluci hráli výborně, těžký zápas zvládli - a věřím, že to tak bude pokračovat.

Před Ústím ztratil Hradec důležité hráče kvůli zranění či covidu. Řešíte to ještě?

Extrémně ne, nehroutíme se z toho. Proti Ústí chyběl Pavel Dvořák kvůli covidu, Jakub Rada pro zranění a nebylo to vidět, i když nám vypadli takoví hráči. Ukázalo se, že je kádr široký, má vyšší kvalitu než v předchozích letech, kdy tady nebyla taková konkurence.

Vedete o pět bodů před Žižkovem. Zúžil se boj postup už jen na Hradec a Viktorii?

Těžko říct. Myslím, že i Žižkov je pořád trochu za očekáváním, ale pořád na nás ztrácí pět bodů a je odehraná jen třetina soutěže. Je to klišé, ale musíme se soustředit jen na sebe.