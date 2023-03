Druhý zápas, druhý bod. Chrudim je zatím na jaře stoprocentní. Minimálně tedy v tom, že neprohrává a získává body na venkovních hřištích. Po jednobodovém špílu v Jihlavě vybojovali svěřenci trenéra Kronďáka remízu 0:0 i na hřišti rezervy pražské Sparty a udělali další důležitý krok k záchraně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Chrudimští fotbalisté vybojovali cennou bezbrankovou remízu na hřišti rezervy pražské Sparty. | Foto: FB/AC Sparta Praha

Na půdě pražského Žižkova byla Chrudim hostem rezervy pražské Sparty, která Východočechy od úvodní rozehrávky vůbec nešetřila. Již ve druhé minutě musel brankář Jiří Floder na zem, když vyrážel střelu z ostrého úhlu, o pět minut později mu práci usnadnila nepřesná střela Patrika Vydry, jenž skončila nad chrudimským břevnem.

Po půlhodině hry se směrem dopředu ozvali také Chrudimští, do odraženého balonu se s velkou vervou opřel záložník Jan Řezníček, ani jeho projektil ale nepatřil mezi nejpřesnější. Častým ošetřováním kouskovaný první poločas nabídla již jen jednou zajímavou šanci, kterou ale taktéž nepřesnou střelou zazdil aktivní Adam Karabec.

Po přestávce se obraz hry nijak výrazně nezměnil. Sparta byla častěji na míči, žádnou vyloženou příležitost si ale dlouho vytvořit nedokázala. Hosté čekali především na brejkové situace a z jedné takové měli patnáct minut před koncem na noze vedoucí branku. Od půlící čáry uháněl sám na branku Petr Průcha, nakonec byl dostižen, ale připravil ještě lepší pozici pro Jana Závišku. Toho ale skvělým zákrokem vychytal Vojtěch Vorel, čímž udržel bezbrankový stav.

Na druhé straně neuspěl deset minut před koncem opět Adam Karabec, jenž z penaltového puntíku jen o centimetry minul pravou tyč Floderovy branky. Zápas na Žižkově tak skončil bez branek.

„Čekal nás velmi těžký soupeř s hráči prvoligové Sparty. Celý týden jsme se na ně připravovali, přizpůsobili jsme utkání rozestavení. Bylo to fyzické náročné, ale správné, zvládli jsme to," těšilo trenéra Chrudimi Radka Kronďáka.

„Soupeř měl několik zajímavých příležitostí, hodně rohů, ale největší šanci rozhodnout jsme měli my. Jsem pokorný, před zápasem bychom bod brali, kluci to odmakali, odjezdili a dobře to dopadlo. Neprohráli jsme, ale když vidím, jak jsou vlčáci v tabulce za námi připraveni, bude to strašně těžké. Máme ped sebou dva domácí zápasy a potřebujeme zvítězit," dodal.

AC Sparta Praha B - MFK Chrudim 0:0

Rozhodčí: Volek – Kotík, Mikeska. ŽK: 1:3. Diváci: 384. Sparta B: Vorel – Vydra, Panák, Horák – Hodouš, Kaštánek, Okeke (24. Jonáš, 78. Novotný), Kamenović – Daněk, Karabec – Schánělec. Chrudim: Floder – Halász, Hašek, Míka, Svoboda – Skwarczek, Záviška (89. Kejř), Řezníček, Průcha (81. Kodýdek), Juliš (63. Látal) – Jedlička (63. Firbacher).