Hašek dostane šanci v lize, Fofana na Slovensku

Krátce po konci podzimní části bylo uveřejněno, že se do přípravy nezapojí Jakub Šípek a Michal Trávníček, kterým v Chrudimi skončilo hostování a vrací se do týmu Hradce Králové. Nyní je jasno ještě o dalších třech jménech, které se do chrudimské přípravy zatím nezapojí. Ofenzivní obránce Dominik Hašek vstoupí do zimní přípravy s ligovým týmem Bohemians Praha 1905, o formě jeho působení v hlavním městě se rozhodne během následujících dnů.

Do prvního tréninku se nezapojil ani brankář Petr Mikulec, kterého si na čtrnáct dní stáhla do své přípravy Mladá Boleslav. Z hostování z Vyškova se do Chrudimi vrátil také africký stoper Ahmed Fofana, ale na východě Čech se příliš dlouho neohřál. Zájem o něj projevil poslední tým z nejvyšší slovenské soutěže FK Pohronie, kam by měl obránce z Pobřeží slonoviny odejít na hostování s opcí.

Dva hráči na zkoušku, další jména budou následovat

Fanoušky jistě zajímá, jaké změny si vedení chrudimského klubu přichystalo pro nový kalendářní rok. Oproti předchozí přípravě jich zatím není tak velké množství, statutární ředitel Tomáš Linhart ale prozradil, že se ještě nejedná o konečné číslo. „Několik příchodů máme v jednání a musíme je formálně dotáhnout. Věřím, že se vše povede v nejbližších dnech,” prozradil Linhart.

Prvním potvrzeným příchodem je půlroční hostování Martina Šejvla z FK Pardubice. Devětadvacetiletý zadák rozhodně není pro fanoušky východočeského fotbalu neznámým pojmem. Je odchovancem pardubické kopané, kde prošel řadou mládežnických mužstev a od roku 2011 byl plnohodnotnou součástí prvního týmu Pardubic. S nimi dokázal vyhrál Českou fotbalovou ligu, následně Fortuna:Národní ligu a po roce a půl v nejvyšší soutěži se nyní stěhuje zpět o třídu níže. Za Pardubice v nejvyšší soutěži odehrál Šejvl celkem 31 soutěžních utkání, v této sezoně se na hřišti objevil šestkrát. Na půdě Českých Budějovic dokonce vstřelenou brankou mírnil porážku svého týmu 1:3.

Od začátku přípravy se do týmu Radka Kronďáka zapojí krajní hráč Michal Vrána. Kmenový fotbalista Bohemians Praha 1905 prošel mládeží právě v Ďolíčku, druhou ligu si zkusil na Žižkově a v posledních dvou sezonách ve Vlašimi, kde na podzim v patnácti zápasech jednou skóroval.

Ofenzívu Chrudimi by mohl rozhodně pozvednout záložník Petr Hampl. Nejlepší střelec České fotbalové ligy skupiny B zaznamenal v dresu Zbuzan na podzim hned deset branek a svoji střeleckou formu by si velmi rád přenesl i o soutěž výše. Společně s Michalem Vránou bude hráč, který si F:NL vyzkoušel už v Ústí či na Vyšehradě, v Chrudimi doposud působit na zkoušku.