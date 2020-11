Přestože si Chrudim vytvořila v úvodu zápasu herní převahu, jako první se prosadili hosté. Již v šesté minutě se šťastnou trefou prosadil prostějovský Matoušek. Odpovědi a důležitého vyrovnání se domácí dočkali až po přestávce, kdy se prudkým zakončením postaral o srovnání manka nejlepší střelec Chrudimi Ladislav Mužík.

Když už se zdálo, že domácí ze své aktivity vytěží obrat skóre, po nevydařeném rohovém kopu udeřil za hosty z rychlé protiakce stoper Bialek, který rozhodl o vítězství Prostějova v poměru 2:1. Chrudimský kouč Jaroslav Veselý měl do spokojenosti daleko: „Myslím si, že jsme dnes ztratili minimálně bod. Strašně mě mrzí, z čeho jsme dostali góly, protože to jsou situace, o kterých jsme celý týden mluvili. Nechat si doma dát dva góly v podstatě z brejku, jeden po zbytečné ztrátě, špatném postavení a komunikaci ve vápně a druhý gól po naší útočné standardce. To jsme za mě blázni,“ zlobil se.

„Vše co se mohlo podělat, tak se podělalo,“ dodal. Šanci odčinit ztrátu bude mít jeho tým již ve středu na Julisce proti Dukle.

Chrudim - Prostějov 1:2



Fakta – branky: 58. Mužík – 6. Matoušek, 65. Bialek. Poločas: 0:1. Rozhodčí: Vojkovský – Melichar, Lakomý. ŽK: 0:3. Hráno bez diváků.

Chrudim: Mrázek – Vencl, Fofana, Hlavsa (71. Řezníček, 82. Látal) – Mužík, Kesner, Verner, Breda (71. Krištof), Sokol – Rybička, Ju.

Prostějov: Mucha – Šmehyl, Bala, Bialek, Sečkář – Kopřiva (90+3. Stříž), Spáčil, Jurásek (82. Langer) – Matoušek (71. Píchal), Zikl (71. Rolinc), Zapletal.