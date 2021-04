Nevydařená první půle, po zlepšeném výkonu paradoxně inkasovaný gól. V Chrudimi byli v rámci dohrávky 14. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s konečnou remízou 1:1 vcelku spokojeni.

První trefa v sezoně. Dobrý tah trenéra Veselého se vyplatil. Střídající žolík Tomáš Dostálek (v červeném) vyrovnal. | Foto: Aleš Vladyka

Úvodní okamžiky zápasu přinesly spíše boj, kterému chybělo velké množství fotbalovosti. Táborsko bylo v prvním poločase výrazně nebezpečnějším týmem, což velmi rozčílilo trenéra Chrudimi Jaroslava Veselého: „Jsem strašně zklamaný z našeho výkonu především v první půli, která byla špatná až tristní. My jsme hráli velmi bázlivě a v podstatě jsme se nebyli schopni dostat do zápasu. Domácí byli lepší a nebezpečnější, přitlačili nás velmi jednoduchým fotbalem a my se přizpůsobili.“