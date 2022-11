Upracovaná, ubojovaná, ale nadmíru cenná výhra, pochvaluje si ústecký kouč Chudý

DIVIZE C: Nejvýše postavenými z trojice okresních zástupců v republikové soutěži jsou dvě kola před koncem podzimu fotbalisté Jiskry Ústí nad Orlicí. Kdo by to byl po jejich nepovedeném startu do sezony řekl…

Ilustrační foto. | Foto: Jan Pokorný