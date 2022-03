Hned druhé jarní kolo nabídlo střet dvou nejlepších týmů soutěže. Co přineslo pro svěřence kouče Františka Dvořáka z SK Vysoké Mýto? Zisk jednoho bodu za remízu 1:1 a tím také lepší vzájemnou bilanci s rivalem z Kolína, která se v konečném účtování klidně může hodit. A nutno jedním dechem dodat, že to ze sobotního odpoledne bylo maximum, co mohl domácí celek vytěžit. Středočeši totiž byli po většinu času lepším a především nebezpečnějším mužstvem, o vítězství je připravily vlastní nepřesnost v zakončení, smůla při nastřelení brankové konstrukce a několik skvělých zákroků gólmana Zavřela. Vysokomýtští se prosazovali do finální fáze hodně ztěžka, Dostálkova vyrovnávací trefa zkraje druhého poločasu byla sice pěkná, nicméně padla po jedná z mála přímočarých útočných akcí, které se domácím povedly. Hosté na tom byli o poznání lépe, ovšem po závěrečném hvizdu svítilo na ukazateli jedna ku jedné, takže na špici divizní tabulky zůstává i po očekávaném taháku status quo.