Lepší začátek jarní premiéry s Náchodem si vysokomýtský celek ani nemohl přát, neboť udeřil z první souvislé útočné akce, když pěknou souhru v šestnáctce soupeře zakončil chladnokrevně Kopřiva. A jak se ukázalo, byl to jediný gól utkání mající hodnotu tří bodů. „Velmi dobrý vstup do utkání a branka hned v 5. minutě měla zcela opačný efekt, než jsme doufali. Namísto klidu přinesla na naše kopačky spíše nervozitu a strach o výsledek. Soupeř hrál velmi dobře organizovaně v defenzivě a hrozil zejména po kvalitně zahrávaných rohových kopech,“ okomentoval střetnutí kouč Filip Klapka. Protože ani po změně stran nepřišla pojistka, visel osud zápasu na vlásku až do závěrečného hvizdu, domácí však dokázali hubené skóre pohlídat. „Druhý poločas byl z naší strany herně o něco jistější, od ideálu ovšem velmi vzdálený. Radost, vedle důležitého vítězství na úvod jarní části, panuje i z udrženého čistého konta,“ dodal Klapka.

V prvním podzimním kole loupil Letohrad v Ústí nad Orlicí, v první jarním kole přišel ústecký revanš. Se stavem zápasu zatřásly nejprve standardní situace nebezpečně zahrávané Stránským. Po prvním z jeho rohů trefil Špatenka tyč, po druhém Počtýnský ve snaze uklidit míč do bezpečí nechtíc zamířil do vlastní sítě. Konec poločasu patřil aktivitě Jiskry, naopak po návratu z kabin vyběhli čiperněji domácí fotbalisté a odměnou jim bylo brzké srovnání díky pohotové dorážce Šplíchala po předchozí Počtýnského střele do tyče. Podruhé a definitivně převzali hosté vedení po hodině hry, když si na další Stránského centr naskočil Bednář a hlavou se trefil přesně do protipohybu gólmana Martinovského. Z dalšího vzájemného střetu těchto dvou mužů potom vyšel tentokrát lépe brankář, který likvidoval Bednářův parádní volej. Letohradská snaha o vyrovnání se v závěru minula účinkem.

„Úvod prvního poločasu nebyl z naší strany úplně ideální, soupeř byl lepší a my jsme se jen bránili. Po dvaceti minutách jsme se zlepšili, dokázali si přesně přihrát a byli po zbytek poločasu lepším týmem, což se projevilo na skóre, kdy se nám po rohu podařilo jít do vedení,“ okomentoval vývoj utkání ústeckoorlický trenér Vladimír Chudý. „Vstup do druhé půle nám nevyšel optimálně, soupeř rychle vyrovnal a začínalo se od znova. Dál se hrálo vyrovnané utkání, ale troufám si tvrdit, že jsme byli nebezpečnější a zaslouženě se nám podařilo vstřelit vítězný gól. Závěr jsme si pohlídali a soupeře téměř k ničemu nepustili. Jsem rád, že jsme derby zvládli a odvezli si tři body domů,“ byl spokojen Chudý.

„Čekali jsme, jak bude Ústí hrát, ale musím říct, že jejich pasivita předčila naše očekávání. Bohužel jsme si neporadili s hlubokým blokem soupeře, kde nám chyběla větší odvaha a rychlost v přechodové fázi. Musím přiznat, že Ústí mělo více nebezpečných situací ve vápně, tam nám dělaly problémy brejkové situace a dobře sehrávané standardní situace. Pro nás je to krutá porážka, ale věřím, že o to víc poučná,“ hodnotil jarní premiéru letohradský trenér Aleš Majvald.

DIVIZE – skupina C, 16. kolo:

Letohrad – Ústí nad Orlicí 1:2

Fakta – branky: 49. Šplíchal – 27. Počtýnský, 62. Bednář. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 3:3. Diváci: 210. Poločas: 0:1. Letohrad: Martinovský – Jiřánek (75. Kadlec), Kail, Štěpán, Macek – Veselý (66. Chládek), Lorenc, Šplíchal, Zbudil (75. Nágl) – Kabourek, Počtýnský (66. Faltus). Ústí nad Orlicí: Jech – Stránský, Chleboun, Mikor, Langer – Sokol (72. Kozák), Špatenka, Vašek (90. + 4. Češka) – Hynek (89. Popelář), Bednář, Souček (89. Paata).

Vysoké Mýto – Náchod 1:0

Fakta – branka: 5. Kopřiva. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 2:3. Diváci: 90. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Valášek, Javůrek – Habrman (86. Vopršálek), Dvořák, Velinský (59. Wimmer), Benda (73. Hrubý), Žahourek (73. Tomášek) – Kopřiva. Náchod: Baláž – Zámečník (46. Simon), Locker (90. Melichar), Punar, Fenz (77. Ansorge) – Knap, Brich, Petřík, Vančák (83. Hrubý) – Rojšl, Bičiště.

Další program (11. – 12. března):

Ústí nad Orlicí – Nový Bydžov (sobota, 14.30)

Liberec B – Vysoké Mýto (neděle, 10.15)

Benátky nad Jizerou – Letohrad (ne, 14.30)

