/DIVIZE C/ Dvě vítězství a jedna porážka, taková je bilance okresních divizních zástupců o posledním dubnovém víkendu. A ta prohra byla z kategorie hodně zbytečných, vždyť Vysoké Mýto v Novém Bydžově vedlo ještě na začátku 89. minuty. Letohrad si po divokém závěru připsal tolik potřebnou výhru a ústecká Jiskra také brala tři body, byť nakonec s pořádně odřenýma ušima.

Tlak ústecké Jiskry a skvělý zákrok náchodského gólmana Františka Baláže. | Video: Radek Halva

Do Ústí přijel zachraňující se Náchod a první poločas nenasvědčoval dramatu. Domácí celkem snadno získali dvougólový náskok, hrálo se v jejich režii, byť brankové vyjádření převahy mohlo a mělo být vyšší. Málokdo však pochyboval o osudu střetnutí, byť místní fanoušci upozorňovali s myšlenkami na Csaplárovu past, že zdaleka není rozhodnuto. Domácí potom nedokázali pojistit skóre ani zkraje druhé půle, naopak soupeř po hodině hry z „čistého nebe“ udeřil a dostal se na kontakt. Z nebe se potom začal snášet déšť, především se však do hry domácích vkradla nejistota, hosté vycítili naději a kdyby některé svoje akce vyřešili přesněji, mohlo být s Jiskrou zle. Hubenou výhru uhájila, ale strachovala se o ni do poslední sekundy. „Předvedli jsme festival zahozených šancí. Do 60. minuty jsme byli jasně lepším týmem, bohužel ze svých možností, které jsme pálili jak na běžícím páse, využili jen dvě. Zákonitě tak musel přijít trest, soupeř snížil a najednou se hra otočila. Náchod byl rázem lepší, běhavější a kombinačně lepší. Naštěstí jsme jeho tlak ustáli a utkání dovedli do vítězného konce,“ oddechl si trenér Vladimír Chudý. Ve středu 3. května dohrávají jeho svěřenci odložené utkání proti Novému Bydžovu (17.30).

Proměněný pokutový kop Patrika Chlebouna:

Zdroj: Radek Halva

Letohrad proti Brandýsu nad Labem prostě „musel“ a taková utkání se hrají velice těžko. Že se hraje o „šest bodů“, to je otřepané klišé, v tomto případě to však nebyla až taková nadsázka. Z pohledu domácích to dopadlo dobře, nikdo však nečekal, že se na hřišti strhne gólostroj. „Úvod zápasu nám nevyšel a Brandýs ukázal, že jeho jarní výsledky nejsou náhodné. Bohužel přišel i trest v podobě obdržené branky. Postupem času se ale hra srovnala, i my byli nebezpeční a podařilo se nám otočit výsledek na svoji stranu. Soupeř vyrovnal na 2:2 ze sporné penalty a pak přišel podle mě rozhodující okamžik celého zápasu, kdy se nám podařilo hned z rozehrávky vstřelit branku na 3:2. Když jsme v úvodu druhé půle zvýšili náskok na 4:2 a hosty nepouštěli do šancí, tak jsme věřili v poklidný závěr. Opak se stal pravdou a nastavení bylo o nervy trenérů, ale fanoušci se asi bavili. Naštěstí jsme to zvládli, ovšem v naši hře byla spousta věcí, na kterých musíme dál pracovat,“ okomentoval duel trenér Aleš Majvald.

Další zklamání kouše Vysoké Mýto, protože inkasovat ve slušně rozehraném klání v předposlední minuty a v nastaveném čase a přijít vinou toho o jakýkoli zisk, to by se tak zkušenému mančaftu nemělo stávat. V Novém Bydžově snad ani nemohli věřit, k jakému štěstí přišli. „V utkání jsme se dostali do vedení, vypracovali si množství vyložených šancí na jeho navýšení, přesto nás domácí v závěrečných minutách obrali o všechny body. Vzhledem k průběhu zápasu hodně krutá prohra,“ potvrzuje trenér Filip Klapka, jak zbytečně ztratil jeho tým zápas, v němž měl rozhodně bodovat.

Ústí nad Orlicí – Náchod 2:1

Fakta – branky: 13. Vašek, 25. Chleboun – 60. Brich. Rozhodčí: Milner. ŽK: 3:4. Diváci: 232. Poločas: 2:0. Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Mikor, Chleboun, Stránský (78. Skalický) – Sokol (46. Kozák), Špatenka, Hynek (78. Petrjánoš) – Vašek (65. Tichý), Souček (90. + 1. Popelář), Bednář (90. + 1. Skalický).

Letohrad – Brandýs nad Labem 5:4

Fakta – branky: 27. a 90. + 1. Kabourek, 36. Zbudil, 44. Hiller, 52. Faltus – 4., 43. z pen. a 88. Folwarczny, 90. + 2. Šmejkal. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 5:0. Diváci: 150. Poločas: 3:2. Letohrad: Janůj – Jiřánek, Nágl, Štěpán, Šplíchal – Zbudil (90. + 4. Veselý), Lorenc, Macek, Hiller (56. Chládek) – Kabourek (90. + 4. Kadlec), Faltus (90. Počtýnský).

Nový Bydžov – Vysoké Mýto 2:1

Fakta – branky: 89. Holec, 90. + 2. Marek – 63. Mokrejš. Rozhodčí: Klír. ŽK: 1:5. Diváci: 180. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Trnka, Žák, Javůrek – Tomášek, Wimmer (84. Lněnička), Velinský (63. Kopřiva), Habrman, Žahourek (84. Benda) – Mokrejš (77. Dvořák).