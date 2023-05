DIVIZE C: Na první květnový víkend budou mužstva z orlického regionu v převážné většině docela ráda vzpomínat. Fotbalisté Ústí nad Orlicí a Vysokého Mýta zapisovali tříbodové zisky, tým Letohradu zase přivezl bodík z půdy Trutnova a ani ten rozhodně není k zahození.

SK Vysoké Mýto vs. TJ Dvůr Králové nad Labem. | Foto: Radek Bis/SK Vysoké Mýto

Do Vysokého Mýta dorazil tradiční soupeř ze Dvora Králové nad Labem a domácí o svém zaslouženém triumfu rozhodli hned v průběhu prvního poločasu, kdy branku podkrkonošského týmu zasypali třemi góly. Hosty potom vrátila do hry trefa mladíčka Machače a svěřenci kouče Dujsíka na chvíli ožili. Po pauze je však srazily dva zásahy a Habrmana a Vysokomýtští duel dovedli k suverénnímu vítězství. Góly padaly také v souboji Trutnova s Letohradem, kde domácí v úvodní půlhodině vykročili za třemi body dvěma trefami kanonýra Slavíka. Soupeř však zápas nezabalil. Poločasovou přestávku hosté orámovali úspěchy Šplíchala se Zbudilem a zdánlivě ztracené utkání nakonec dovedli k remíze. Jak důležitý tenhle zisk bude, to se ukáže v konečném účtování.

Suverénně vedoucí liberecké béčko prohrálo teprve podruhé v sezoně, poprvé na vlastním trávníku, a postarala se o to ústeckoorlická Jiskra. Zápas se vyvíjel přesně podle jejího plánu, neboť během půlhodiny získala dvoubrankový náskok. Potom se mohla zatáhnout, vycházet ze zajištěné obrany a čekat za brejkové možnosti. Domácí sice získali značnou územní převahu a v držení míče měli jasně navrch, ale nic více než kontaktní zásah jim hosté nedovolili a připsali si nečekaný a mimořádně hodnotný výsledek.

25. kolo:

Liberec B – Ústí nad Orlicí 1:2

Fakta – branky: 63. Hudák – 12. Chleboun z pen., 33. Bednář. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 4:1. Diváci: 76. Poločas: 0:2. Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Mikor, Chleboun, Stránský – Špatenka, Hynek (67. Sokol), Kozák (79. Petrjánoš) – Tichý, Souček (90. Skalický), Bednář.

Vladimír Chudý, trenér: Odehráli jsme velmi dobré utkání, které jsme zvládli výborně hlavně v obranné fázi. Dokázali jsme proměnit standardní situace i rychlé protiútoky. Soupeř měl držení míče i územní převahu, ale žádné velké šance si nepřipravil. Naše vítězství je velmi cenné a překvapivé.

Trutnov – Letohrad 2:2

Fakta – branky: 10. a 24. Slavík – 34. Šplíchal, 47. Zbudil. Rozhodčí: Havel. ŽK: 1:2. Diváci: 274. Poločas: 2:1. Letohrad: Janůj – Jiřánek, Nágl, Štěpán, Šponar – Zbudil (79. Chládek), Macek, Veselý (70. Kadlec), Šplíchal (82. Netolický) – Faltus (70. Hiller), Kabourek.

Aleš Majvald, trenér: Do utkání jsme nevstoupili dobře a po špatně dohraném rohovém kopu obdrželi první branku. To nás probralo a herní projev jsme zlepšili, ale po nákopu za obranu dostali druhou branku. Kluci ale opět ukázali charakter, po deseti minutách se nám podařilo snížit a udržet po zbytek zápasu ve hře. Když se nám povedlo na začátku druhého poločasu vyrovnat, tak jsme si mysleli i na obrat skóre a měli zajímavé šance, ale bez gólového efektu. V závěru jsme měli při možnostech domácích štěstí a bod z Trutnova s pokorou bereme. Teď je na nás, jak bodový zisk dokážeme potvrdit v domácích zápasech.

Vysoké Mýto – Dvůr Králové 5:2

Fakta – branky: 11. Žahourek, 23. Tomášek, 32. Lněnička, 53. a 66. Habrman – 40. Machač , 90. Šťastný z pen. Rozhodčí: Vojáček. ŽK: 0:1. Diváci: 235. Poločas: 3:1. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Lněnička, Žák, Javůrek – Dvořák – Habrman, Kopřiva (75. Wimmer), Tomášek (84. Trnka), Žahourek – Mokrejš (79. Benda).

Filip Klapka, trenér: Pro nás velmi důležité utkání jsme zvládli na výbornou. Od prvních minut jsme byli aktivní, dostávali hosty pod tlak a dokázali se i střelecky prosadit. Krom posledních pěti minut prvního poločasu, kdy jsme inkasovali a lehce znervózněli, jsme měli celé utkání pod kontrolou a po zásluze zvítězili.

SK Vysoké Mýto vs. TJ Dvůr Králové nad Labem.Zdroj: Radek Bis/SK Vysoké Mýto