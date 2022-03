Špatný začátek, ale dobrý konec. Takové bylo ve zkratce třetí jarní divizní vystoupení fotbalistů Vysokého Mýta. Druhý tým pořadí inkasoval v Kutné Hoře na konci úvodní desetiminutovky a chvíli mu trvalo, než se oklepal. Jakmile se tak ovšem stalo, nebylo o čem diskutovat. Do poločasu bylo skóre otočeno, brzy po přestávce následovaly další dva rychlé zásahy a hosté mohli dohrávat v klidu. Dostali se tím na den i do čela tabulky, leč Kolín je tam zase vystřídal, když nedal šanci Hlinsku, to si z Polabí odvezlo pětibrankový náklad. Letohrad znovu potvrdil, že mu to na domácím hřišti jde o poznání lépe než venku. V důležitém měření sil proti Dvoru Králové nad Labem rozdělil svoje gólové zásahy rovnoměrně do každého poločasu a stačilo to na tříbodový zisk, neboť hostům dovolil korekci teprve v nastavení a výsledek uhájil. Svěřenci Aleše Majvalda se posunuli do bezpečnějších vod.