„Chtěli bychom navázat na skvělý podzim, ale víme, že to nebude nic jednoduchého. Bohužel nás přes zimní přípravu provázely různé zdravotní problémy,“ komentoval náročnou zimní pauzu hlinecký kouč Martin Slavík. Chrudimští fotbalisté budou zejména bojovat o setrvání v divizní soutěži. „Určitě budeme makat a bojovat, co to půjde. Hráči si budou muset sáhnout hodně vysoko, možná až nad své možnosti, ale to známe už z podzimu. Určitě se chceme zachránit, ale to budou chtít všichni a my samozřejmě registrujeme aktivitu soupeřů,“ má jasno trenér Miroslav Teplý.