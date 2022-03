Těžko předpokládat, že by se do bojů v popředí zapojil ještě někdo jiný, to by musela elitní dvojice jít s výkonností zásadně dolů, čemuž nic nenasvědčuje. „Chceme co nejvíce znepříjemnit Kolínu pozici lídra,“ zdůrazňuje vysokomýtský trenér František Dvořák. Zbývající dva zástupci Pardubického kraje jdou do jara s hlavním zájmem, aby zůstali dostatečně vzdáleni od míst znamenajících existenční starosti. Slušné předpoklady k tomu má Hlinsko, které se na podzim vyšplhalo dokonce do horní poloviny tabulky a taková pozice by mu náramně slušela i na konci celého ročníku. Letohradu závěr podzimu nevyšel a proto potřebuje zabrat ihned na začátku, jeho náskok na podpalubí není výrazný.

Vysokomýtský tým chce vyzvat lídra

SK VYSOKÉ MÝTO (2. místo, 34 bodů)

Vysoké Mýto, nebo Kolín? Takhle po podzimu vykrystalizovala postupová otázka v divizní skupině C. Oba tyto celky převýšily výrazně veškerou svoji konkurenci, která za nimi zůstala v nedohlednu. Rozdíl ve prospěch středočeského klubu je v polovině sezony jen dvoubodový, což je jako nic a všechno může být záhy jinak. Vysoké Mýto je odhodláno útočit na nejvyšší post. „Naším cílem do jara bude co nejvíce znepříjemnit Kolínu pozici lídra a hrát fotbal, který bude bavit jak hráče, tak naše skalní fanoušky,“ řekl před začátkem jarních bojů vysokomýtský kormidelník František Dvořák. V zimním období udělal se svými svěřenci kus práce a věří, že se to v bojích o body zúročí. „Zimní příprava proběhla podle plánu. Není proto důvod být nespokojen. Jak se však příprava projeví ve výsledcích, to nám ukáže až samotné fotbalové jaro. Já věřím, že jsme připraveni dobře,“ zdůrazňuje trenér Dvořák.

Soupiska – brankáři: Vojtěch Černík (1988), Erik Zavřel (1994). Obránci: Josef Stránský (1997), Michal Žák (1990), Marián Hock (1990), Jaroslav Hlavsa (1996), Lukáš Trnka (1996), Martin Fišer (1994). Záložníci: Lukáš Benda (1995), Tomáš Dostálek (1988), Jan Dvořák (1992), Vojtěch Habrman (1997), Matěj Javůrek (2001), Adam Kopřiva (1994), Tomáš Rezek (1984), Nicolas Šumský (1993), Pavel Tomášek (1992), Adam Velinský (2002), Filip Wimmer (1996). Útočníci: Vítězslav Hrubý (1994), Milan Ujec (1989), Vratislav Valášek (1993).

Realizační tým – trenér: František Dvořák. Asistent: Zdeněk Vacek. Trenér brankářů: Luděk Novotný. Vedoucí týmu: Jiří Koukol. Masér: Tomáš Šlégr.

Změny v kádru – odchody: D. Fišer, Vopršálek (oba Choceň), Hájek (přeřazen do B mužstva), Mokrejš (Letohrad). Příchody: Dostálek (Chrudim), Ujec (Český Brod).

Fotbalové jaro: Ústecký boj o záchranu, živanický o přední umístění

Co nejrychleji nasbírat dostatek bodů

FC HLINSKO (8. místo, 22 bodů)

Fotbalisté Hlinska vstupují do jarních odvet v relativně klidném středu tabulky, který si zasloužili stabilními výkony v průběhu podzimních mistrovských bojů. Je nabíledni, že v podobném duchu by rádi pokračovali rovněž v jarních odvetách. „Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo navázat na podzimní část sezony. Víme však, že jarní část je vždy těžší,“ je si vědom trenér Martin Slavík. Průběžné osmé místo v polovině ročníku jeho svěřencům nepochybně sluší, nicméně nesmí být důvodem k jakékoli lehkovážnosti. „Na podzim jsme odehráli zajímavá utkání a hlavně v domácích duelech byli úspěšní. Jsme sice pouze tři body od třetího místa, ale také do spodních pater je vzhledem k vyrovnanosti divizní tabulky hodně blízko. Proto chceme mít co nejdříve na kontě dostatečný počet bodů a vyhnout se nějakým nepříjemným starostem,“ vytyčil lodivod jasný jarní plán pro tým, v jehož složení došlo ke změnám a který se musí vyrovnat s odchody několika důležitých podzimních hráčů.

Soupiska – brankáři: Michal Pilný (2002), Dan Bartaloš (1999). Obránci: Filip Netolický (2004), Lukáš Zelenka (1997), David Holec (1991), Adam Rambousek (1999), David Zub (1999), Filip Křivka (1993), Jakub Nevole (1993). Záložníci: Viktor Koutný (1996), Kryštof Vašek (1999), Adam Cach (1996), Jan Portyš (1994), Tomáš Volf (1992). Útočníci: Michal Bečička (2004), David Formáček (1997), Vojtěch Klika (1999), Martin Hlouš (1987).

Realizační tým – trenér: Martin Slavík. Asistent: Jan Bříza. Vedoucí týmu: Petr Netolický.

Změny v kádru – odchody: Tulach (Kutná Hora), Jančura (Viktoria Žižkov), Jech (Zbuzany), Vukliševič (konec kariéry), Stýblo, Řezníček (oba Pardubice B). Příchody: Bartaloš (Pardubice B).

Hlavní je záchrana, vědí v Letohradu

FK LETOHRAD (10. místo, 18 bodů)

Co se týče výkonnostních ambicí, tou zásadní je v případě letohradských fotbalistů zachování příslušnosti k divizní soutěži. Musí zabrat, jejich odstup na „ožehavé“ pozice je nevelký. „Náš cíl pro sezonu se nemění a tím je zlepšovat kluky jako hráče. Hlavní je však záchrana divize v Letohradu,“ potvrzuje trenér Aleš Majvald, který přivítal v kádru čtyři posily. „Ze všech cítím chuť se zlepšovat a věřím, že pro nás budou přínosem,“ uvedl trenér, jenž ale s přípravou úplně spokojen nebyl. „Stav naší umělé trávy je špatný a řekl bych, že je skoro o zdraví na takovém hřišti trénovat. Určitě bych si představoval i vyšší tréninkovou účast. Všem poctivým bych chtěl vyseknout poklonu a věřím, že právě oni budou v jarní části našimi tahouny,“ dodal Majvald.

Soupiska – brankáři: Štěpán Martinovský (1992), Ondřej Volšík (1989). Obránci: René Macek (1993), Ondřej Kail (1988), Jan Kyllar (1992), Petr Štěpán (1994), František Šplíchal (2001), Martin Faltejsek (2002), Filip Krejčí (1993). Záložníci: Michal Filip (1999), Jan Hiller (1998), Boris Markarjanc (1999), Jiří Kadlec (2002), Dominik Chládek (1999), Martin Lorenc (1992), Martin Švercl (1997), Daniel Veselý (2001), Jakub Mokrejš (1999). Útočníci: Lukáš Trnka (1992), Tomáš Kabourek (1994), Aleš Zbudil (1996), Adam Nágl (1992), Jiří Počtýnský (1993), Filip Faltus (2001).

Realizační. tým – trenér: Aleš Majvald. Asistenti: Filip Pražák a František Zeman. Kondiční trenér: Martin Fišer. Vedoucí týmu: Miroslav Hynek. Masér: Lukáš Krejčí. Lékař: Jan Skotálek.

Změny v kádru – odchody: Kundrt (Slavia Hradec Králové), Šponar (ukončení aktivní činnosti). Příchody: Kyllar, Faltus (oba Jablonné nad Orlicí), Mokrejš (Vysoké Mýto), Markarjanc (Předměřice nad Labem).