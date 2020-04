Odpískáno! Letošní ročníky České fotbalové ligy a divizí, stejně jako ostatní nižší soutěže krajů a okresů, s definitivní platností končí. Amatéři tak mají kvůli pandemii koronaviru po sezoně.

Co na to zástupci východočeských klubů? Odpovídali na dvě zásadní otázky:

1. Je rozhodnutí Výkonného výboru FAČR správné? Bylo podle vás možné i jiné řešení?

2. Bude mít ukončení soutěže zásadní ekonomický dopad na chod vašeho klubu v budoucnu?

FORTUNA Česká fotbalová liga

FK Chlumec nad Cidlinou

Martin Firbacher, předseda oddílu:

1. Myslím si, že je to logické vyústění celé situace. Jako klub s tím určitě souhlasíme. V této chvíli asi nebylo na co čekat. Budeme jen doufat, že se podaří rozjet nová sezona.

2. Zásadní asi ne, tedy budeme v to alespoň věřit. Samozřejmě přijdeme třeba o příjmy ze vstupného či z občerstvení. Nicméně důležitější je zdraví, tak to chápeme my a musíme se tomu všichni podřídit.

TJ Sokol Živanice

Jiří Novák, prezident klubu:

1. I když máme s Fotbalovou asociací řadu rozporů, tak si myslím, že toto rozhodnutí je správné. Nedovedu si představit, jak by se soutěž dala dohrát. Je to samozřejmě škoda i pro nás, protože jsme byli po podzimu na třetím místě. To byl vlastně náš největší úspěch, tak toho lituji, ale na druhou stranu si myslím, že zdraví hráčů i všech lidí okolo má přednost. Aby se začínalo někdy v červnu, to by nebylo dobré. Já s tímto rozhodnutím souhlasím. Budeme rádi, když začne nová sezona tak, jak má.

2. To rozhodně bude mít, už jsem s některými hráči hovořil po telefonu. Všichni se musíme připravit na to, že už to nebude jako dřív. Taky uvidíme, jak to dopadne s nesmyslnou pokutou, kterou považuji za protiprávní. Mládež jsme měli podle pokynů Fotbalové asociace. Ještě než začal problém s koronavirem, tak nám bylo vyhrožováno, že nás ze soutěže vyloučí. Musíme čekat i na toto rozhodnutí, jestli budeme moci pokračovat ve třetí lize. Hráčům jsme každopádně sdělil, že budou hrát za jiných podmínek. Ale tak to bude i v dalších klubech, protože ekonomicky dobrá doba skončila. Na tyto nižší soutěže moc peněz nebude.

Jiskra Ústí nad Orlicí

Jan Skácel, sekretář oddílu:

1. Z mého pohledu bylo toto rozhodnutí možné očekávat. Nedalo se předpokládat, že by se tato sezona mohla nějakým způsobem dohrát, protože je zřejmé, že aktuální stav v republice bude ještě nějaký čas trvat. Víceméně jsme s tím počítali. Že se nebude postupovat a sestupovat, to asi také není nic překvapivého, nicméně je otázkou, jak se budou soutěže do nové sezony naplňovat, protože může být dost klubů, které tohle nemusí ustát.

2. Věřím, že to budeme schopni zvládnout, ovšem komplikace to přinést může, to bezpochyby. A nejenom nám. Jaké budou konkrétní dopady, to ukáže brzká budoucnost, otazník podle mě třeba visí na různými dotačními tituly, ať už státními nebo městskými, protože priority mohou teď být samozřejmě jiné než fotbal.

Jak budou fungovat rezervy?



ČFL se účastnily rovněž rezervní celky profesionálních druholigových klubů z Hradce Králové a Pardubic.



„Jsem z toho rozhodnutí zklamaný. Samozřejmě záleží na tom, kdy koronavirus přestane řádit. Je to ovšem hrozně dlouhá doba až do června. Lituji, že se s tím rozhodnutím ještě chvilku nepočkalo. Třeba se naše soutěž mohla dohrát v menším počtu zápasů, například v osmi kolech. Nějaké možnosti by se určitě našly. Klukům to bude strašně chybět, ale nedá se nic dělat, musíme respektovat karanténu. Hráči se budou dál připravovat individuálně, dokud se nepovolí kolektivní pojetí. Nic jiného teď ani nejde dělat. V našem klubu se nyní bude všechno točit kolem A týmu,“ uvedl Karel Krejčík, kouč třetiligového béčka FC Hradec Králové.



„Vzhledem k tomu, že máme kádr áčka dostatečně široký, tak béčko v danou chvíli nepotřebujeme. Rezerva fungovala hlavně pro hráče prvního týmu, kteří by nebyli tolik vytížení. Nicméně tím, že áčko bude mít velice nahuštěný program sobota - středa - sobota, tak budou v zápřahu dostatečně. Až se situace v České republice uvolní, tak se kluci z béčka budou scházet. Na druhou stranu nemá cenu, aby na sobě nějak tvrdě makali, když nebudou hrát ostré zápasy. Prodlouží si tak krátkou letní přípravu na další ročník v ČFL,“ vysvětluje Lukáš Ouředník, sekretář FK Pardubice.

FORTUNA Divize C

SK Vysoké Mýto

Miroslav Trnka, předseda oddílu:

1. Vzhledem k situaci v České republice i pokročilému fotbalovému času, kdy v nižších republikových soutěžích se nedá hrát systémem středa – neděle, se dalo toto rozhodnutí předpokládat. Beru to jako správné rozhodnutí.

2. Musíme prověřit všechny dotační tituly a jak na tom budou naši partneři. Věřím tomu, že s námi všichni, byť i v utlumeném režimu zůstanou. Budeme se snažit, aby tato koronavirová krize neměla zásadní vliv na chod týmu. Mrzí mě ještě sportovní stránka. Vedli jsme divizi C a chtěli jsme si na hřišti vykopat postup do ČFL.

FK Náchod

Ondřej Nejman, trenér a člen výboru:

1. Asi jsme to čekali, i když nás to hodně mrzí, měli jsme rozdělanou práci, ve které se nám dařilo, teď budeme začínat od začátku. Škoda, že se to nedá dohrát na podzim, ale chápu, že by to kvůli termínům nešlo.

2. Ekonomický dopad to zřejmě bude mít pro všechny kluby. Je jasné, že firmy teď mají své starosti. Uvidíme, jak to dopadne.

TJ Dvůr Králové n. L.

Georgios Karadzos, prezident klubu:

1. S ohledem na fakt, že bylo pro letošek zrušeno mistrovství Evropyi jiné akce, tak považuji tento krok za jediný možný. Dal se očekávat a myslím, že je správný.

2. Zda bude mít dopad v budoucnu, ukáže až čas. My určitě novou sezonu rozjedeme tak, jako tu letošní. Jisté však je, že sponzoři se nyní budou shánět mnohem hůř než tomu bylo doposud.

MFK Trutnov

Jiří Ticháček, finanční ředitel klubu:

1. Situace, jaká nastala, je složitá. Podle mě neexistuje úplně ideální řešení. Rozhodnutí FAČR schvaluji a přijde mi nejrozumnější ze všech možných variant.

2. To je těžké v tuto chvíli jednoznačně vyhodnotit. Výnosy klubu jsou z reklam, dotací a členských příspěvků. Vše závisí od restartu ekonomiky státu. Čím dříve se stabilizuje, tím větším budu optimistou. Báčko za barákem si můžeme zahrát vždycky, a to mě uklidňuje.

FC Hlinsko

Daniel Sigan, trenér:

1. Myslím si, že to není správné řešení. Myslel jsem, že by se třeba na začátku května začít mohlo. Dle mého názoru by bylo ideální udělat dvě skupiny, ve kterých by se hrálo o postup a o sestup, každý by sehrál třeba jen sedm zápasů.

2. V Hlinsku rozhodně. Jsou tu důležití sponzoři, kteří nám darovali peníze a nyní mají zcela jiné starosti, protože musí propouštět zaměstnance. Nejen pro hlinecký klub, ale i pro všechny ostatní, bude mít tato situace velký dopad.

FK Letohrad

Stanislav Beneš, předseda oddílu:

1. Fotbal byl jedním z posledním sportů, který to ještě neudělal. Pokračování sezony nebylo reálné, nemám proti tomuto rozhodnutí námitek. Fotbal nežije ve vzduchoprázdnu a vedle zdraví a lidských životů musí jít stranou. Musíme věřit, že se celou situaci podaří natolik stabilizovat, abychom mohli začít hrát na podzim.

2. Nejsem snílek, abych si myslel, že to důsledky mít nebude. Určitě bude. Jaké konkrétní, to se teprve uvidí. Bude přitom záležet na tom, jak rychle se v Česku podaří nastartovat ekonomiku. Může se stát, že sponzoři, pokud už peníze mít budou, je raději věnují na jiné krizové oblasti a na sport nebude.

Bez zápasu. Ale zase to nastartujeme, věří Oliva



Přezimovali na třetí pozici a těšili se na pokračování úspěšné sezony. Fotbalisté Živanic nakonec neodehráli ani jeden jarní zápas v ČFL. Sezona byla ukončena. „Je to v souladu s vládními nařízeními, to nemůžeme ovlivnit. Je to nepříjemné pro hráče, kteří se poctivě na jarní část připravovali. Chtěli jsme si to užít, v přípravě jsme udělali maximum. První zápas byl pak navíc odložen, je to smutný konec,“ řekl živanický trenér Roman Oliva.



Poslední týdny se nesly v duchu individuální přípravy a stále naděje na možné pokračování sezony. „Kluci doufali, je to pro ně celkem rána. A celkem demotivující. Ale až se sejdeme, tak se to zase nastartuje. Všichni budou mít chuť,“ doufá kouč Oliva.



Kdy to bude? Co dál? Záleží na vývoji situace. „Každý se připravuje podle sebe. Až se to uvolní a bude možné trénovat, tak se sejdeme a podle toho přizpůsobíme přípravu,“ dodal trenér.