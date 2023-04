Fotbalové výsledky z kraje: Ústecká Jiskra válí, vyšlápla si také na Hlinsko

Celý zápas bez střídání odehrálo Vysoké Mýto proti Dobrovici. A celý zápas marně hledalo způsob, jak se prosadit ve finální fázi. A protože soupeř na tom byl podobně, vidělo publikum toliko nemastnou a neslanou bezgólovou remízu. Svěřenci Filipa Klapky na jaře se střeleckým kořením šetří a tím pádem zákonitě jejich fotbalový „pokrm“ nemá tu správnou chuť. „Velká snaha z naší strany o vstřelení branky provázela celé utkání. Bohužel v klíčových situacích jsme nevolili ideální řešení. Určité zlepšení oproti minulému utkání sice nastalo, naší hře však stále chybí lehkost a přirozenost,“ okomentoval střetnutí kouč Klapka.

SK Vysoké Mýto vs. FK Dobrovice.Zdroj: Radek Bis/SK Vysoké Mýto

Jarní prokletí Letohradu pokračuje. Čtvrtý zápas a čtvrtá porážka. Co to znamená vzhledem k vývoji v tabulce, to netřeba dlouze zdůrazňovat. Když už se zdálo, že si za bojovný výkon na hřišti silných Velkých Hamrů vyslouží alespoň bod, přišla v první minutě nastaveného času rána na solar. „Naším plánem do utkání byla aktivní pozorná obrana s tím, že budeme vyrážet do rychlých protiútoků. To se nám v úvodu dařilo, ale všechny situace, kdy jsme v dobrých prostorech získali míče, jsme neřešili kvalitně. Postupem času nás domácí zatlačili hodně hluboko a byli jsme rádi, že jsme poločas přežili bez obdržené branky. Druhá půle byla vyrovnanější, ale po jednom z centrů jsme inkasovali první gól. Kluci už po několikáté ukázali charakter, podařilo se nám vyrovnat a navíc měl Zbudil na noze další velkou šanci. Fotbal nám ale bohužel ukázal svou krutou tvář a v 91. minutě jsme dostali rozhodující branku. My teď musíme zvednout hlavy, v týdnu dobře potrénovat a v sobotu zvládnout domácí utkání s Náchodem,“ uvedl trenér Aleš Majvald.

19. KOLO:

Ústí nad Orlicí – Hlinsko 3:1

Fakta – branky: 16. Tichý, 53. Souček, 83. Bednář – 87. Pilný. Rozhodčí: Mach. ŽK: 5:4. Diváci: 465. Poločas: 1:0. Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Mikor, Chleboun, Stránský – Sokol (69. Kozák), Špatenka, Vašek (62. Bednář) – Hynek (62. Paata), Souček (89. Popelář), Tichý (89. Češka).

Velké Hamry – Letohrad 2:1

Fakta – branky: 56. Černý, 90. (+ 1) Vosecký – 73. Počtýnský. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 2:3. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Letohrad: Janůj – Štěpán, Kail, Nágl, Jiřánek – Lorenc (76. Zbudil), Netolický (46. Chládek), Šplíchal, Macek – Kabourek (68. Počtýnský), Faltus (68. Hiller).

Vysoké Mýto – Dobrovice 0:0

Fakta – rozhodčí: Pilný. ŽK: 1:3. Diváci: 165. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Valášek, Žák, Javůrek – Habrman, Dvořák, Tomášek, Velinský, Žahourek – Benda.