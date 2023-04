DIVIZE C: Letohrad bude muset o záchranářské body zabojovat jinde, na půdě lídra k nim byl až příliš daleko. Vysoké Mýto snad zázrakem zachránilo zápas proti Trutnovu, dvěma brankami v „hodině dvanácté“ vyčarovalo remízu, ale na kdovíjaké jásání to není, protože jarní výkony svěřenců Filipa Klapky rozhodně nejsou ideální.

Ilustrační foto. | Foto: Radek Bis/SK Vysoké Mýto

Nic jiného než vítězství zatím nepoznala ústeckoorlická Jiskra v jarních bojích a pro plný zisk si dojela rovněž do Benátek nad Jizerou. Domácí zkraje těžili hlavně z louhých autů do vápna a do vedení jim pomohlo velké štěstí, když centrovaný míč Glöcknera nešťastně trefil koleno Chlebouna a od něho se odrazil za záda bezmocného gólmana Krátkého. Zdálo se, že poločas skončí 1:0, ale těsně před podchodem do kabin před pokutovým územím dobře zakombinovali Hynek se Stránským, následoval prudký centr do šestnáctky, kde se mezi obránci hlavou prosadil Sokol. Obrat byl dokonán v 54. minutě, kdy dostal z hloubi pole výtečnou přihrávku do běhu Sokol, z úhlu vypálil, gólman míč vyrazil jen před sebe, kde byl nejdříve dobíhající Špatenka a zblízka zavěsil pod břevno. Domácí se v závěru nadechli k náporu, který však většinou končil na výtečné defenzívě Jiskry a v případě nebezpečné rány Bočka na rukavicích Krátkého. V hektickém závěru si hosté náskok zkušeně pohlídali. „Nezachytili jsme začátek utkání. Soupeř byl lepší v pohybu i kombinaci, my v tom zaostávali. Postupem času se hra vyrovnávala, bohužel v tu chvíli jsme dostali nešťastnou branku. Myslím ale, že závěr první půle jsme zvládli dobře a dokázali srovnat. Tím jsme se trošku nastartovali a pokračovali v tom i ve druhém poločase, v němž jsme vstřelili druhou branku a utkání dovedli do zdárného konce,“ radoval se trenér Vladimír Chudý.

Favorité vesměs bez zaváhání. Česká Třebová gólem v závěru zlomila „Turky“

Fotbalisté Letohradu se představili na hřišti vedoucí liberecké rezervy a propastný tabulkový rozdíl se projevil jak na obrazu hry, tak na skóre, neboť hosté se domů vraceli s nákladem zvícím půltuctu gólů. „To že nás domácí svojí kvalitou místy zatlačí do vlastního vápna, se dalo čekat a přesně takový byl úvod zápasu. Postupem času, když jsme se srovnali s tempem utkání, jsme začali být i my nebezpeční. Bohužel chyby dokázali trestat jen domácí. Druhý poločas se odehrával v podobném duchu. Řekl bych, že je pro nás konečný výsledek až příliš krutý a jsem rád, že jsme vstřelili alespoň jednu branku, i když to bylo až v závěru zápasu. My se teď musíme z porážky oklepat a co nejlépe se připravit na domácí utkání s Chrudimí,“ vyjádřil se kouč Aleš Majvald.

PODÍVEJTE SE: Sníh, voda a bláto. Běžcům v Širokém Dole kraloval Havlík

Ještě na počátku 90. minuty všechno nasvědčovalo tomu, že vysokomýtští fanoušci se vydají na cestu domů zklamáni z dalšího nezdaru svého mužstva, neboť na ukazateli skóre svítil brankový poměr 0:2. Domácí však koncovku nevypustili a dočkali se odměny, neboť na kontaktní trefu Kopřivy navázal Hlavsa ve třetí minutě nastavení vyrovnáním. Za bojovnost do posledních sekund si domácí fotbalisté zasluhují uznání, ale jinak příliš mnoho pozitiv ze zápasu nevzešlo. „Hosté měli lepší vstup do utkání a hned v 9. minutě se ujali vedení. My jsme si v průběhu prvního poločasu vypracovali pouze jedinou příležitost, která však skončila střelou vysoko nad branku. Zjednodušení hry ve druhé půli nám přineslo více možností ke vstřelení branky, prosadil se ale znovu soupeř. V samotném závěru zápasu jsme se díky dvěma standardním situacích mohli radovat alespoň z vyrovnání,“ hodnotil trenér Filip Klapka.

Benátky nad Jizerou – Ústí nad Orlicí 1:2

Fakta – branky: 25. vlastní (Chleboun) – 45. Sokol, 55. Špatenka. Rozhodčí: Nymsa. ŽK: 2:3. Diváci: 180. Poločas: 1:1. Ústí nad Orlicí: Krátký – Langer, Mikor, Chleboun, Stránský – Špatenka, Souček (90. + 2. Češka), Sokol (71. Kozák), Hynek (90. + 2. Popelář)– Bednář (90. + 2. Petrjánoš), Tichý (15. Vašek).

Vysoké Mýto – Trutnov 2:2

Fakta – branky: 90. Kopřiva, 90. + 3. Hlavsa – 9. Slavík, 64. Zezula. Rozhodčí: Pánek. ŽK: 2:4. Diváci: 120. Poločas: 0:1. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Dvořák, Trnka (31. Žák), Javůrek – Habrman, Velinský (46. Valášek), Wimmer (77. Benda), Žahourek (67. Mokrejš), Tomášek – Kopřiva.

Liberec B – Letohrad 6:1

Fakta – branky: 7. a 16. Lexa, 39. a 59. Hudák, 64. a 82. Kozák – 90. Netolický z pen. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 3:0. Letohrad: Janůj – Štěpán, Kail, Nágl, Jiřánek – Lorenc, Zbudil (72. Kadlec), Šplíchal, Macek, Veselý (65. Netolický) – Počtýnský (65. Kabourek).