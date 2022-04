Zápas v Brozanech nepřinesl z ústeckého pohledu „nic nového pod slunce“, alespoň co se týče tristní gólové produktivity. Hosté nedokázali skórovat ve třetím duelu za sebou, jejich poslední mistrovská trefa do černého se datuje do 19. března. To jsou v jejich situaci hrozivá čísla.

Tři body z Horek jsou pro nás nesmírně cenné, říká trenér Dvořák

„Bez gólů to prostě nejde. Pokud mužstvo hrající o záchranu vsítí v pěti odehraných jarních zápasech pouhé dva, nemůže pomýšlet na zázrak. Ten nepřišel ani v Brozanech,“ lakonicky vše shrnul ve svém komentáři na klubovém webu sekretář Jan Skácel.

Brozany – Ústí nad Orlicí 2:0

Fakta – branky: 54. Jindráček, 78. Gebert. Rozhodčí: Paták. ŽK: 2:1. Diváci: 190. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Šmíd – Skalický, Lněnička, Koukola, Langer (76. Vošlajer) – Onije (82. Mayer), Hapal, Grygar, Souček, Anih (46. Vácha) – Tichý (82. Špatenka).

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: V prvním poločase jsme byli velice vyrovnaným soupeřem, domácí jsme chvílemi i přehrávali, bohužel možnosti, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Brozany měly velice nebezpečné standardní situace, ze kterých hrozily. Po změně stran jsme bohužel inkasovali zbytečný gól z rohu, který potom určil ráz celého druhého poločasu. Snažili jsme s výsledkem něco udělat, kluci dřeli, ale vyrovnat se nám bohužel nepodařilo. Soupeř nám vstřelil druhou branku z rychlého brejku a tím bylo de facto po zápase.