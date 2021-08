„V prvním poločase jsme hráli podle našich představ, dobře jsme bránili, soupeř byl více na míči, ale žádné vyložené šance si nevytvořil. Několikrát jsme zahrozili z rychlého brejku, ale bohužel bez využití,“ komentoval zápas trenér Vladimír Chudý. „Po změně stan byli domácí už výrazně lepší a vytvářeli si i šance. V 65. minutě vstřelili po zásluze první branku utkání. V závěru jsme hru vyrovnali, vytvořili jsme si několik příležitostí k vyrovnání, z toho jednu stoprocentní. Bohužel jsme ji však neproměnili, v závěru jsme vsadili všechno na jednu kartu a inkasovali podruhé do prázdné branky,“ dodal ústeckoorlický kormidelník.

ČFL skupina B, 2. kolo:

Jablonec B – Ústí nad Orlicí B 2:0

Fakta – branky: 65. Torfiq, 90. + 3. Kinčl. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 2:4. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Šmíd – Ptáček, Chleboun, Koukola, Langer – Mayer (62. Falta), Špatenka (62. Seykou), Vošlajer (72. Souček), Vymětalík – Tichý, Novotný (72. Skalický).

Týden se sešel s týdnem a v Živanicích už zase panuje veselá nálada. Po prohře se Zbuzany teď vyběhly se silným týmem Zápů. To byl raketový start. Kdo dorazil do Živanic o něco později, musel litovat. Ručička neodkrojila ani minutu. „Do utkání jsme nemohli vstoupil lépe. Po krásné akci jsme se asi v padesáté vteřině ujali vedení,“ popisuje úvodní radost živanický trenér Roman Oliva. Jenže Zápy nejsou žádná ořezávátka. Kavalír se zrovna jako kavalír nepředvedl… „Vyrovnávací branka nás trochu přibrzdila a do konce první půle jsme se trochu hledali,“ přiznává lodivod. Po přestávce se domácí vrátili ke své nátlakové hře z úvodní čtvrthodiny zápasu. Na trávníku už existovalo pouze jedno mužstvo. „Byli jsme jasně lepší a soupeři nedali žádnou šanci. Klíčová se ukázala pětiminutovka, kdy jsme se odskočili na 3:1,“ má jasno. Zápy jsou pokaždé horkým kandidátem na postup. „Podle mého názoru soupeř nebyl oslaben oproti minulé sezoně. Akorát tam měli problém, když zemřel jejich majitel Mašek. Kormidla se ujal jeho syn, který trénoval ve Vlašimi. Mají kvalitní tým, ale naši kluci hráli výborně,“ pochvaluje si trenér. Živanice tak ze dvou domácích zápasů za sebou vytěžily tři body. „Vzpomněl jsem si na loňský rok, kdy jsme po třech kolech měli jediný bod. Mimochodem prohráli jsme doma na penalty se Zápy. Stejný scénář jsme nechtěli dopustit,“ dodává Oliva.

Živanice – Zápy 4:1

Fakta – branky: 67. a 90. Kopecký, 1. Zavřel, 72. Gašpar z pen. – 15. Kavalír. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 1:1. Diváci: 170. Poločas: 1:1. Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, Polák (20. F. Pánek) – D. Pánek (83. Štěpánek), Langr, T. Kakrda, Zavřel (57. Gašpar), Kopecký – Petrus (83. Formáček).

Dukla Praha B – Pardubice B 3:2

Fakta – branky: 22. Villaseca, 46. Hrubeš, 58. Hodek – 68. Prosek, 90. Kurka. Rozhodčí: Langmajer. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Pardubice B: Hrnčíř – Prosek, Nemšovský (60. Hajník), Řehák, Kurka – Lupač, Vít, Sychra, Lee (76. Vítek), Sokol – Dufek.