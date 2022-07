Živanice ze všech celků východních Čech skončily ve třetí fotbalové lize na nejvyšší příčce. Konkurence byla veliká, což dokazují u několika celků i nevyrovnané výkony. To však není případ Živanic. Ty se celou sezonu potýkaly s vyrovnanou formou. Výsledkem pak byly i zvládnuté derby, které většinou mají větší prestiž než ostatní duely.

"Určitě jsou tyto zápasy pro nás prestižnější než ostatní, ale body z nich mají na konci sezony stejnou váhu jako jiné. Získali jsme v nich 9 z 12 možných a to nám samozřejmě výrazně dopomohlo ke konečné bronzové příčce," říká v rozhovoru pro Deník sekretář klubu, Michal Buriánek.



Sezonu jste zakončili na třetím místě. Jaké byly oslavy?

Oslava proběhla ihned po posledním zápase sezony s Duklou. Třetí místo jsme oslavili, je to pro nás velký úspěch. Konec ročníku jsme si užili, ale už je čas se koukat dopředu a poctivě se připravovat na sezonu další.

Skončený ročník asi hodnotíte jenom kladně. Je to tak?

Určitě převažují pozitiva. Jako počet vstřelených branek a zapojení všech hráčů do významnější části zápasů. A v neposlední řadě vítězství Davida Petruse v tabulce střelců celé soutěže.

Doma Hradec, venku Bohemka…

Byl jste spokojený se stylem hry, kterým jste se prezentovali v jarní části?

Ve většině utkání rozhodně. Chtěli jsme hrát útočně, a to se nám vesměs dařilo, ale samozřejmě i tady je stále na čem pracovat. Michal Buriánek.Zdroj: Petr Hrnčíř

Letos to byla bedna, tak příští rok postup. Přemýšlíte takto?

Upřímně nepřemýšlím. Samozřejmě si klademe vysoké cíle, ale musíme respektovat a uznat sílu soupeřů, kteří nás v sezoně 2022/23 čekají. Dle mého názoru soutěž bude těžší, než v roce předešlém.

Jste součástí soutěže plné rezervních mužstev. Jak vám tento fakt vyhovuje či nevyhovuje?

Bereme to jako fakt, a tak k tomu i přistupujeme. Samozřejmě na rezervy se hůře připravuje, protože nevíte s jakou sestavou, a jak posíleni přijedou. To je ale věc, kterou nedokážeme ovlivnit, a proto se tím netrápíme. Soustředíme se na věci, které ovlivnit dokážeme, a to je hra a výkon našeho mužstva.

Pokud byste měl vypíchnout jeden zápas v jarní části, tak který by to byl?

Těžko se mi vybírá pouze jeden, a tak vyberu jeden domácí a jeden venkovní. Doma to bylo proti Hradci Králové a venku proti Bohemians Praha.

Na podzim dominoval Jablonec ve vaší skupině ČFL, ale nakonec skončil na čtvrtém místě za vámi. Překvapil Vás pokles jejich výkonů?

V podzimní části to byl bezkonkurenčně nejlepší tým proti kterému jsme nastoupili. Na konci části jarní už se projevilo omlazení kádru a pravděpodobný nezájem o postup do baráže o druhou ligu. Proto ten propad tabulkou na 4. místo.

Do Živanic chodí na fotbal poměrně dost lidí i díky ofenzivnímu pojetí hry. Je to Váš cíl?

Samozřejmě je to jeden z cílů, ale důležitější je vítězství, ke kterému když se přidá i pohledná předvedená hra, tak je ideální kombinace. Jsme rádi za každého diváka na našem zápase a doufáme, že v následující sezoně jich bude chodit ještě více.

Posílení kádru

Východočeské derby jste zvládli na jedničku. Proti sousedům z Královehradeckého kraje jste také bodovali. Je to pro vás důležitý faktor pro hodnocení sezony?

Určitě už řešíte budoucnost. Jak plánujete posílit kádr?

V pauze jsme nezaháleli a na složení kádru pracovali. Podařilo se nám přivést Sebastiana Chocholatého z Jihlavy a brankářskou dvojici rozšířit o Daniela Bartaloše z FK Pardubice. Dále jsou u nás tří mladí hráči na 14 denní zkoušce a poté trenéři rozhodnou o jejich případném setrvání v Živanicích.

Jsou na místě i některé odchody?

V tuto chvíli žádný odchod není na pořadu dne, i když samozřejmě po úspěšné sezoně je o naše hráče zájem. Jsme rádi, že se všichni rozhodli pokračovat v Živanicích a tak jediné dvě absence v podzimní části budou dlouhodobě zranění M. Staněk a A. Zavřel.

Ještě budete odpočívat nebo už se připravujete na novou sezonu?

Hned po posledním zápase jsme se rozloučili a po 18 dnech volna jsme se 7.7. znovu sešli na začátku přípravy. Každý měl dostatek času si odpočinout nebo odjet na dovolenou, aby znovu nabral síly do další sezony, která bude jistě náročná a je potřeba se na ní co nejlépe připravit.