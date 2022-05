Týden za týdnem se tenčí i teoretická naděje na ústeckoorlickou třetiligovou spásu. Ani proti vedoucím Zápům Jiskra nezabrala, tedy po výsledkové stránce. Po té herní by nikdo neřekl, že hrál šestnáctý proti prvnímu, jenže co si za to svěřenci Vladimíra Chudého koupí, že…