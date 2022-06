Poprvé od srpna! Ústí ochutnalo po devíti měsících bídy, jak sladké je vítězství

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA: Trvalo to. Naposledy fotbalisté Jiskry Ústí nad Orlicí zvítězili ve třetiligové soutěži 29. srpna 2021 na domácím hřišti proti Brozanům. Tehdy by nikoho nenapadlo, že na další tříbodový zápis si počkají až do 1. června 2022.

Ilustrační foto. | Foto: Radek Klier