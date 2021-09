„Čekal jsem od něho víc. Základní chybou bylo, že s námi prakticky nic nekonzultoval včetně mě, s nikým se moc nebavil. Posledně jsem to ještě nechal být, ale teď už jsem řekl NE,“ sdělil Ryba Deníku hlavní důvody tohoto razantního kroku.

Sám Šmarda důvody svého konce nezná. „Měl jsem pouze pětivteřinový rozhovor s panem Rybou, který mi oznámil, že končím,“ říká padesátiletý kouč.

Jak jste přijal tu zprávu o svém konci? Bylo to nečekané, tým je šestý pouze s tříbodovou ztrátou na první místo. Převládá obrovské zklamání?

Dá se hovořit o zklamání. To, že jsem tam skončil, je ve mně. Nevím vůbec důvod, protože vedení se mnou nemluvilo. Měl jsem pouze pětivteřinový rozhovor s panem Rybou, který mi oznámil, že končím. Mrzí mě to hlavně vůči klukům, vůči celému týmu a lidem okolo, ať už se jedná o maséra nebo o fanoušky. Víc k tomu nemám co říct.

Myslíte, že jste třeba udělal něco špatně? Nebo takhle: je něco, co byste nyní udělal jinak?

Nevím, nic mě teď nenapadá, co se týká týmu a těch věcí okolo. Opravdu nic.

O panu Rybovi je známo, že rád hovoří trenérům do jejich práce. Počítal jste s tím, když jste přicházel?

S panem Rybou jsem měl na toto téma rozhovor a řekli jsme si k tomu jasné věci.

Chlumecký celek má ambice, aby se pohyboval v popředí, případně na špici tabulky. Má na to letos?

Myslím si, že tým na to má. My jsme zbytečně doma ztratili dva zápasy – s béčkem Dukly Praha a se Zápy. Vím, že se ve fotbale na kdyby nehraje, ale stačilo by, kdybychom jedno z těchto dvou utkání zvládli, plus kdybychom minutu před koncem duelu v Mladé Boleslavi proměnili penaltu, tak jsme měli o pět bodů více a byli bychom někde úplně jinde. A to ještě v situaci, kdy tým jde do každého utkání, dá se říct, úplně v jiné sestavě. Dost kluků z kádru se zranilo a někteří se vracejí po zranění. Takže tým ještě ani jeden zápas nebyl pohromadě.

Kdyby byl, je možné, že by teď soutěži vévodil?

Je to možné, ale člověk neví, jak by se to vyvíjelo. Nicméně mužstvo určitou kvalitu má a byl by velký předpoklad pro to, aby byl v tabulkovém postavení výš.

Budete teď čekat na nějakou další nabídku k trénování?

Tak to chodí ve fotbale. Budu čekat.