Po porážce gólem v poslední minutě v Teplicích a následném vyřazením z MOL Cupu od druholigového Vyškova potřebovala ústecká Jiskra v domácím vystoupení proti Brozanům zabrat.

Klaplo to, i když nic jednoduchého to jistě nebylo. Druhé vítězství ve třetiligové sezoně je nicméně v kapse a s ním rovněž posun v tabulce.

Přelom poločasů? Šok

Úvod, ten tedy domácím na vodou nasáklém trávníku vyšel náramně, po necelých osmi minutách je přesnou střelou poslal do vedení Vošlajer a další góly visely ve vzduchu, šancí na to bylo dost. Zůstaly neproměněny a „do šatny“ přišla první studená sprcha po vyrovnání z kopačky Šupa, hned v nástupu do druhé ještě ledovější v podání Jindráčka a ústečtí příznivci nevěřili svým očím.

„Naše lavička zareagovala na tento vývoj hromadným prostřídáním a trenéři měli šťastnou ruku. Noví hráči hru výrazně oživili a jeden z nich Mayer zápas nakonec rozhodl,“ zdůraznil ve svém komentáři klubový sekretář Jan Skácel.

Dobrá spolupráce

Vskutku, ze střídačky přišla kvalita a po Langerově centru zmíněný Mayer srovnal na 2:2 a všechno bylo zase otevřené. To platilo do 85. minuty, kdy se ujala další spolupráce těchto dvou hráčů, po Mayerově centru byl Langer ve vápně postrčen, k penaltě se postavil muž druhého poločasu Mayer a s přehledem ji proměnil. Konec střetnutí domácí fotbalisté již přečkali bez úhony.

„Oba soupeři chtěli vyhrát, závěr zápasu se odehrával nahoru – dolů, diváci si určitě přišli na své. Vydřené tři body zůstaly po výtečném utkání plném zvratů zaslouženě doma,“ doplnil Skácel.

V následujícím kole ČFL bude Ústí hostovat v Jirnech, kde našla svoje domácí prostředí rezerva pražské Dukly.

Vladimír Chudý, trenér: Úvod utkání patřil soupeři. Vypracoval si územní převahu, byl nebezpečný dopředu i ze standardních situaci. Postupem času jsme hru vyrovnali a začali jsme být i nebezpeční. Podařilo se nám vstřelit úvodní branku utkání a poté jsme si vytvořili několik výborných gólovych šanci, které byli stoprocentní. Kdyby byl poločas 3:0, nikdo by nemohl nic říci. Bohužel těsně před přestávkou jsme vyrobili zbytečnou standardní situaci a soupeř z ní vyrovnal. Jak první poločas skončil, tak začal i druhý, hned v úvodu jsme inkasovali. Postupně jsme se však z útlumu probrali a začali mít převahu. Podařilo se nám také vyrovnat. Od té doby se hrál fotbal nahoru – dolů a měli jsme několikrát i štěstí že hosté nevyužili svůj rychlý protiútok. Nakonec se štěstí přiklonilo na naši stranu, když jsme z pokutového kopu stihli vítězství na svoji stranu. Hráčům patří poděkování, ve druhé půli předvedli skvělý výkon.

ČFL skupina B, 3. kolo:

Ústí nad Orlicí – Brozany 3:2

Fakta – branky: 67. a 85. z pen. Mayer, 8. Vošlajer – 45. + 1. Šup, 46. Jindráček. Rozhodčí: Vít. ŽK: 3:4. Diváci: 370. Poločas: 1:1. Ústí nad Orlicí: Šmíd – Skalický (66. Ptáček), Chleboun, Koukola, Langer – Hynek (56. Mayer), Vymětalík, Falta (56. Špatenka), Vošlajer (56. Novotný) – Souček, Tichý (78. Galus).