ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA: Zatím pouze doma bodují v novém třetiligovém ročníku ústeckoorličtí fotbalisté. V Teplicích byli blizoučko i k venkovnímu zisku, jenže bohužel…

Béčko Teplic zaznamenalo první výhru v novém ročníku. Doma v dramatickém duelu porazilo Ústí nad Orlicí. | Foto: Deník/František Bílek

Jak přijít o bodový zisk v nastaveném čase druhého poločasu? Touhle zkušeností, jakou jim není rozhodně co závidět, prošli v sobotu po poledni třetiligoví fotbalisté Jiskry. Do Dubí, kde se hrálo, to je z Ústí nad Orlicí dobrých 250 kilometrů, zpátky to je stejná štreka a naložit do autobusu ještě trpké zklamání z výsledku, to fakt nebyla příjemná sobota.