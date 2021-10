Může-li se něco pokazit, pokazí se to. Tak zní základní Murphyho zákon a ústeckoorlický tým se ho v průběhu podzimní části třetiligové soutěže pevně držel. Samozřejmě nedobrovolně, ale tamní fanoušci museli mít pocit, že ať hráči v barvách Jiskry udělají cokoli, tak jim nic nevyjde.

Špatný začátek i konec

Podzimní derniéra proti Velvarům toho byla názorným dokladem.

Odhodlání na straně domácí jedenáctky alespoň na poslední chvíli zabrat a přiblížit se dalším ohrožených celkům bylo veliké, jenže soupeř ji srazil do kolen po necelých pěti minutách hry, kdy Valenta otevřel skóre.

A to byla na těžce zkoušenou psychiku ústeckých fotbalistů další rána. Ne, že by se dál nesnažili, ne, že by si nevypracovali slibné příležitosti, ale nebylo jim dáno, aby se vrátili do utkání.

Naopak, ke konci je nedávný statečný pohárový protivník pražské Slavie z rychlého protiútoku ještě dorazil.

„Docela se nám povedl vstup do utkání, kdy jsme byli aktivní a vytvořili si územní převahu. Bohužel to trvalo jen velmi krátce a soupeř nám z první akce vstřelil gól. Byl to zásadní moment, který určil ráz celého zápasu. Snažili jsme se vyrovnat, měli jsme více ze hry, měli jsme šance, ale nedokázali je proměnit. Ke konci duelu hosté vstřelili druhý gól z brejku a bylo hotovo,“ smutnil trenér Vladimír Chudý.

Jeho svěřenci se v půli sezony ocitli nečekaně po uši v existenčních problémech…

ČFL, skupina B, 14. kolo:

Ústí nad Orlicí – Velvary 0:2

Fakta – branky: 5. Valenta, 88. Vopat. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 2:3. Diváci: 250. Poločas: 0:1. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Lněnička (73. Galus), Chleboun, Koukola, Langer – Mayer (46. Vošlajer), Špatenka, Vymětalík (69. Falta), Hynek – Tichý (46. Skalický), Souček.