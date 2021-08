Ze zápasu neuběhla ani čtvrthodinka a už se třikrát rozvlnila síť. V 7. minutě se protáhl po pravém křídle Mayer a jeho ostrý přízemní centr si do vlastní branky srazil bránící Velička. Z vedení se však domácí dlouho neradovali, borec nejzvučnějšího jména v dresu hostů Zahustel brzy srovnal. Jiskra však měla odpověď přichystanou, Souček vyslal do brejku Tichého, jeho střelu vyrazil gólman Lichtenberg před Vošlajera a ten pohotovou dorážkou rozjásal tribuny. Další třígólová pasáž přišla ve druhém poločase. V 65. minutě po dvojitě zbytečné ztrátě míče ve středu hřiště následoval roh, po němž se hlavou znovu prosadil nekrytý Zahustel. O chvíli později po Pechově průniku a zakončení z ostrého úhlu bylo s Jiskrou ještě hůře, ale situaci zachránili střídající hráči. Centr z levé strany si ve vápně zpracoval Hynek, tvrdě a přesně vypálil, brankář stačil tuto ránu jen vyrazit před Galuse, který byl ve správný čas na správném místě. Výtečný zápas tak nakonec skončil asi zaslouženou dělbou bodů.

„První poločas byl stejný jako naše předchozí domácí utkání. Soupeř dobře kombinoval a my hrozili z brejků. Po jednom z nich jsme se dostali do vedení. Hosté rychle srovnali, ale nám se povedlo záhy vstřelit druhou branku a poločas skončil naším vedením,“ uvedl trenér Vladimír Chudý. „Po přestávce se hrálo ve velmi podobném duchu. Boleslav změnila rozestavení a po zbytečném rohu vyrovnala. Bohužel za chvilku bylo ještě hůře, po naší ztrátě na půlce přišel rychlý kontr do nezorganizované obrany a hosté šli do vedení. Potom jsme však naši aktivitu vystupňovali na maximum, vyrovnali a utkání skončilo podle mě zaslouženou dělbou bodů,“ dodal Chudý.

ČFL skupina B, 3. kolo:

Ústí nad Orlicí – Mladá Boleslav B 3:3

Fakta – branky: 6. vlastní (Velička), 13. Vošlajer, 76. Galus – 11. a 65. Zahustel, 73. Pech. Rozhodčí: Zadinová. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Poločas: 2:1. Ústí nad Orlicí: Šmíd – Ptáček, Chleboun, Koukola, Langer – Mayer (58. Hynek), Falta (46. Špatenka), Souček, Vošlajer (58. Novotný) – Vymětalík (90. Skalický), Tichý (72. Galus). (rh, ska)