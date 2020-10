Naděje zůstává profesionálům, protože dvě nejvyšší soutěže řídí Ligová fotbalová asociace. Jinak už se letos fotbal hrát nebude. Týká se to hráčů od třetí ligy níže, hrát se nebudou ani soutěže mládeže a žen.

Další dlouhá pauza

Už na jaře nepříznivá epidemiologická situace soutěže ukončila. Nový ročník se podařilo zahájit, ale od 12. října se nehraje. A nejdříve se znovu začne až v novém roce.

„Jelikož jsme tuto variantu už minimálně týden očekávali, tak nás to ani nepřekvapilo. Nic to nemění na tom, že pro fotbal je rok 2020 velká tragedie,“ říká živanický fotbalista Michal Buriánek.

Právě Živanice, které hrají ČFL, během tohoto roku odehrály jen osm mistrovských zápasů. „Soutěž jsme hráli jen dva měsíce, to hovoří za vše,“ dodal Buriánek.

V třetiligové soutěži nastupuje i rezervní tým FK Pardubice. „Nic s tím nenaděláme, dalo se to čekat, ale ze sportovního hlediska je to hodně složité. Je to škoda, protože sezona byla rozjetá, teď ta pauza bude strašně dlouhá,“ reagoval Kamil Řezníček, trenér Pardubic B.

V současné době hráčům zbývá jen individuální trénink. „Bude složité udržet hráče v nějaké kondici, navíc nikdo neví, co bude následovat. Kluci mají návod, aby se v rámci možností udržovali,“ doplnil Řezníček. „Kromě běhání a posilování se toho individuálně moc dělat nedá. Kolektivní trénink plnohodnotně nenahradíte,“ uvedl živanický Buriánek.

Každý individuálně

Letošní ukončení třetí ligy neudělalo radost v Chlumci nad Cidlinou, který se nesl na vítězné vlně. Rozhodnutí ale klub chápe a respektuje.

„V téhle situaci se přerušení soutěží dalo čekat,“ uvedl Jan Kraus, trenér momentálně druhého týmu tabulky skupiny B. „Z našeho pohledu je to škoda, protože poslední zápasy jsme měli dobré. Naše forma byla vzrůstající. Co se dá dělat,“ dodal Kraus, jehož tým drží sérii čtyř výher v řadě.

Nyní se mužstvo na čas rozpustí, každý se bude chystat sám. „Nepůjdeme proti proudu, to je jasné. Hráči dostanou individuální plány, aby byli připraveni na leden, kdy se to, doufejme, zase rozjede,“ věří Jan Kraus.

V Chlumci přitom žádného nakaženého fotbalistu neměli. Klub byl testován před pohárovým duelem s Teplicemi.