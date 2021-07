Čeští fotbalisté dnes nastoupí v Baku, hlavním městě Ázerbájdžánu, ve čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Dánsku. Deník oslovil hráče a trenéry z východočeského regionu a zeptal se na otázku:

Jak vidíte zápas s Dány a co říkáte na systém Eura, že Češi hrají čtvrtfinále v dalekém Baku?

Jiří Mašek, FC Slavia Hradec Králové: „Dánové mají zkušený tým. Jejich hra je založená na kvalitní defenzivě. Navíc hrají za Christiana Eriksena, a to je jejich další hnací motor. Český tým mě příjemně překvapil výkonem proti Nizozemsku. Líbilo se mi, že trenér Šilhavý vyndal ze sestavy defenzivně laděné hráče a nahradil je kluky, co umějí s balónem – Barákem a Ševčíkem. Z naší strany byla hra víc kreativnější, žádné bum, prásk… Pokud navážeme na předchozí výkon, tak věřím, že Dány porazíme. Podle mě vyhrajeme 2:1. Euro ve více zemích? Je to nešťastné řešení, a to zejména pro fanoušky. Dřív byli v jedné či dvou zemích a mělo to svoji atmosféru, své kouzlo. Tohle je úplně špatně i pro hráče, trenéry, novináře a další. Z pohledu místa konání zápasů je to pro týmy nespravedlivé. Taková Anglie všechny zápasy odehrála doma, teď si na čtvrtfinále jen odskočí do Říma, a pokud postoupí, tak zase bude hrát na svém stadionu. A některé jiné týmy naopak nalétají spoustu kilometrů po Evropě…

Petr Macháček, FK Proseč: „Z výkonů našeho mužstva jsem zatím mile překvapen, líbí se mi zejména to, že v obraně hrajeme skutečně jako tým. Popravdě jsem ani nečekal, že postoupíme ze skupiny. Dánsko vidím jako velice dobrý mančaft, který může dojít klidně do finále, pokud nás porazí. Pokud kluci zahrají podobně takticky a bojovně jako v osmifinále s Nizozemskem, tam máme šanci na postup, ale favoritem je rozhodně soupeř. A Baku? Celý systém Eura je úplně šílený, jeho regulérnost je dávno pryč, týmy nemají rovné podmínky, každý stát má navíc svoje kritéria pro fanoušky a podobně. Prostě je to celé nesmysl.“

Igor Ročín, kondiční trenér fotbalistů: „Češi postupem ze skupiny a vyřazením Nizozemců v osmifinále už teď dosáhli úspěchu. Nyní nás každý vidí v semifinále, ale já jsem pokorný, český tým za favorita nepovažuji a je třeba zůstat nohama na zemi. Každopádně je v silách výběru kouče Šilhavého, aby Dány vyřadil, ale bude to těžký zápas a rozhodne momentální forma. Systém Eura? Přiznám se, že doteď jsem ho nepochopil. Tím, že se hraje ve více zemích, jsou některé týmy znevýhodněny, viz dlouhé cestování do Baku. Není to jednotné Euro, jako tomu bylo dřív za pořadatelství jedné či nanejvýš dvou zemí. A u šampionátu by to tak mělo být.“

Eduard Kutlák, TJ Sokol Březová nad Svitavou: „Jsem rád, že Česko postoupilo do čtvrtfinále, protože naše hra ve skupině se mi moc nelíbila. Zato osmifinále bylo mnohem lepší, to byl výkon na dobré úrovni. Myslím, že s Dánskem odehrajeme slušný zápas, ale nepostoupíme přes něj, protože soupeř na mě působí přece jen semknutějším dojmem a týmovějším duchem, což asi bude rozhodující. Daleká cesta do Baku je dána nešťastně zvoleným systémem letošního Eura, který byl sice nastaven ještě před covidem, ale covid jenom prohloubil všechna jeho negativa. Snad se UEFA v budoucnu vrátí ke klasickému modelu s pořadatelstvím v jedné zemi.“