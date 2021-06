Český kouč, učeň legendárního Karla Brücknera, udělal pro osmifinále tři změny v sestavě a sázka na nové hráče vyšla. Národní tým vyhrál 2:0 a postoupil do čtvrtfinále Eura. „Velké nadšení, jedeme dál,“ jásal Jaroslav Šilhavý jako malý kluk.

Co po tak velkém triumfu cítíte?

Mám radost, co jsme jako tým dokázali. Byli jsme outsiderem mistrovství, skoro nejhorší a teď se nám tohle podařilo. Byl to pro mě úplně ten nejlepší zápas, nejprestižnější, největší. Jsem rád, že fanoušci u toho byli, že nám v tom pomohli. Jenom když jsme vyšli na hřišti, jsme měli husí kůži.

Udělal jste tři změny v sestavě, z toho dvě vynucené. Poprvé v základu naskočili Barák, Kadeřábek a Ševčík. Měl jste obavu, jak to zvládnou?

Všichni vědí, proč jsou tady. V nominaci je 26 hráčů a každý do toho může zasáhnout. Všichni tři zahráli velice dobře. Všem hráčům musím vyseknout poklonu, předvedli skvělý a takticky vyspělý výkon. Asi to byl nejlepší výkon týmu pod naším vedením.

One team!!! I am proud of each of us ??⚽️



Jeden tým!!! Jsem pyšný na každého z nás ??⚽️ pic.twitter.com/kvgCdqRA0V — Tomáš Souček (@tomassoucek28) June 27, 2021

Hrdinou zápasu byl nečekaně Holeš, který vstřelil gól a druhý připravil pro Schicka…

I když to nedělám, tak dneska bych chtěl vypíchnut právě Tomáše Holeše. Odvedl skvělou práci ve středu pole a podílel se na obou gólech, to je něco neskutečnéh. Byl úplně skvělý.

Tým zase podržel brankář Vaclík. Za nerozhodného stavu fantasticky zneškodnil sólo Malena. Byl to zlom v utkání?

Už před zápasem jsem říkal, že tam musí být i nějaký mimořádný výkon. Když Tomáš Vaclík chytil ten nájezd, byl to zlom.

Zápas ovlivnila i červená karta de Ligta, pak jste rozhodli…

Musím kluky pochválit. Věděli jsme, že nás soupeř může ohrozit i v deseti. Ale hráli jsme takticky dobře a zvládli jsme to. Napadali jsme je a nenechali je hrát. Mám velkou radost.

Zápas jste prožíval víc než jindy. Pohltila vás atmosféra plného stadionu?

Hodně jsem to prožíval. Byl jsem netrpělivý, jak to dopadne, jak si tým s tak silným soupeřem poradí. A poradil si skvěle. V útočné fázi pokulháváme, ale zvítězil týmový duch. Na téhle úrovni musíme tímhle způsobem hrát, jinak by to bylo o dost složitější. Když se blížil konec, tak jsem si říkal, že jsme to dokázali.

Co říkáte na čtvrtfinálového soupeře Dánsko? Je to hratelné?

Jednak nás čeká nepříjemná cesta do Baku a taky soupeř, který se pomalu rozjížděl. Nakonec se rozjel tak, že v osmifinále vyřadil Wales 4:0. Zdánlivě Dánsko není takové velké jméno, ale jsou dobří. Rozhodně nás nečeká nic jednoduchého, ale jsme ve čtvrtfinále a porveme se o postup. Věřím, že jsme schopni týmovým výkonem pozlobit i Dánsko. A třeba ještě dál, jestli něco bude.