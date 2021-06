Darida vynechal dnešní trénink v Praze a nad jeho startem v nedělním osmifinále Eura v Budapešti proti Nizozemsku visí otazník. „O jeho startu se teprve rozhodne,“ oznámil tiskový mluvčí národního týmu Petr Šedivý.

Darida je s 75 reprezentačními starty jednoznačně nejzkušenějším hráčem v české nominaci na Euru. Ve všech třech zápasech skupiny nastoupil v základní sestavě. Pokud by ho zranění do osmifinále nepustilo, mohli by ho nahradit Antonín Barák nebo Alex Král.

Český tým oproti původním plánům absolvoval tradiční předzápasový trénink ještě v Praze na Strahově, kde má během Eura základnu. Reprezentanti měli už v 10:30 odcestovat do dějiště nedělního utkání v Budapešti, ale kvůli technickým problémům letadla vyrazí do maďarské metropole až vpodvečer.