Proti bezhlavě útočícímu osmnáctiletému agresorovi byli zasahující policisté nuceni opakovaně použít služební zbraň. Postupně ho zasáhli do obou rukou, teprve pak se ho podařilo zpacifikovat a převézt do nemocnice, kde přes veškerou péči zemřel.

Mimořádně brutální vražda sedmnáctiletého mladíka z Velkých Losin otřásla i velmi zkušenými policisty. Zpočátku to přitom vypadalo na běžnou rozepři mezi dvěma mladými muži.

Do jednoho z tamních bytových domů vyjížděla hlídka v pátek 28. října v noci poté, co na tísňovou linku přišlo oznámení, že se na chodbě ozývá křik a zřejmě jde o hádku nebo rvačku opilců. „Když se hlídka do domu dostala, zjistila, že se ocitla v situaci, kterou bych označil doslova za apokalyptickou. Vnitřek domu byl pokrytý krví. V prvním patře pak policisté spatřili mladíka, který byl celý od krve a zběsile útočil nožem a tyčí na muže ležícího v tratolišti,“ popsal vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Útočil i s postřelenou rukou

Agresor podle něj na opakované výzvy policistů, aby svého jednání zanechal, vůbec nereagoval. V brutálním útoku pokračoval a nakonec zaútočil i na policisty. „Ti už v daném okamžiku neměli jinou možnost, než použít služební zbraň. Přistoupili k tomu ale až v nejzazším momentu. Byli si vědomi toho, že riskují možný odraz střely a zranění někoho z obyvatel domu. Policista útočníka zasáhl do ruky, ten však v zuřivém útoku pokračoval a dál je ohrožoval. Vůči bolesti byl naprosto netečný,“ přiblížil Lisický.

Policisté pak mladíka znovu a opakovaně vyzývali, aby skončil s tím, co dělá. Ani poté ale nereagoval a dál je napadal. Na agresivního mladíka po výzvě znovu vystřelili a zasáhli jej do druhé ruky. Přesto v útoku dál pokračoval.

„Vzápětí na místo přijela další hlídka, policistů tam bylo už pět. Všichni přitom měli co dělat, aby agresora zpacifikovali. Stále s nimi bojoval, útočil a vzpouzel se. Okamžitě mu byla poskytnuta první pomoc, následoval převoz do nemocnice, kde však i přes veškerou poskytnutou péči zemřel,“ konstatoval vedoucí odboru obecné kriminality.

Padesát bodných ran

Zároveň se pozastavil nad nevídanou brutalitou vražedného útoku na sedmnáctiletého mladíka. Jednalo se přitom o kamaráda o rok staršího, který přišel na návštěvu.

„Oběť měla minimálně padesát bodných ran v obličeji, na hlavě, horní části hrudníku, krku, zádech i nohou. Útok byl naprosto zběsilý, brutální a neustával. Útočník použil dva nože, oba zlomil a pak útočil tyčí. Přesnou příčinu úmrtí obou mladých mužů určí nařízené soudní pitvy. Bude pak také jasné, zda v tu dobu byli pod vlivem návykových látek. Na místě činu jsme nalezli lysohlávky,“ poznamenal Jan Lisický.

Kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání vraždy. Zatímco pachatel byl ustanoven, o příčinách útoku zatím žádné informace k dispozici nejsou.

„Čeká nás náročná práce. Budeme se snažit dopátrat okolností případu a především motiv, proč se něco tak otřesného vůbec odehrálo. Myslím, že velkou roli tam budou hrát omamné a psychotropní látky. Vzhledem k tomu, že útočník je mrtev, bude s největší pravděpodobností celá věc odložena,“ dodal kriminalista s tím, že se bude vyhodnocovat i oprávněnost zákroku.