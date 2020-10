Že se mu investice vrátí, ale nepochyboval. „Jako důchodce jsem se těšil, že mi budou výnosy z výroby zelené elektřiny rozpočet navyšovat,“ říká Jiří Zima. To se ale podle něho nakonec nestane.

Zdroj: archiv Jiřího ZimyFotovoltaika, jejíž boom před deseti lety mohutně podporovala tehdejší vláda, přestala tu současnou bavit a snížila dříve slíbenou podporu. Jiří Zima a stovky dalších lidí, které energetika zlákala, o vysněné příjmy přijdou a na důchod jim možná zbudou jen dluhy.

Podporu solárním elektrárnám garantuje stát po dobu 20 let, během kterých by se majitelům měly vrátit investice. Podle Solární asociace, která je největším českým sdružením solárních energetiků, v současné době státní podporu čerpá více než 25 tisíc domácností, drobných a středních podnikatelů, města a obcí. „V minulosti investovali dohromady přes 200 miliard korun do rozvoje solární energetiky na základě vládní objednávky a garantované podpory,“ vypočítává předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář.

Jiří Zima investoval do fotovoltaiky 300 tisíc korun. „Z toho vlastní solární elektrárna stála 280 tisíc. Myslím, že dnes by se takováto elektrárna bez baterií dala postavit asi za 120 tisíc,“ dodává Zima. „Od roku 2009 jsem pomocí elektrárny vyrobil 27,7 MWh. Doma mám vše na elektřinu vytápění, teplou vodu i kuchyni, a moje roční spotřeba se pohybuje přes 10 MWh ročně,“ doplňuje.

Ve stínu podvodů

Mrzí ho proto, že vláda v dubnu schválila snížení podpory pro všechny druhy zdrojů obnovitelné energie na minimální úroveň, kterou stanovila Evropská komise. Vnitřní výnosové procento (IRR) bude pro solární energetiku 6,3 procenta namísto 8,4 procenta, jako tomu bylo dosud. Nejvyšší možná podpora je 10,6 procenta. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) byla dosavadní podpora příliš vysoká, ročně se na fotovoltaiku vyplatilo 29 miliard korun. Ministr také připomněl podvody, které se v minulosti s fotovoltaikou pojily. „Fotovoltaický boom z roku 2009 a 2010 byl jeden z největších tunelů v České republice. V jednu chvíli se až zdesetinásobily výkupní ceny,“ uvedl ministr Havlíček.

Podle zástupců Solární asociace ale ministerstvo už neuvádí, že ze solární energetiky získává stát nazpět nezanedbatelný příjem, což dokládají analýzy energetických expertů. Výdaje státu jsou pak téměř poloviční. „Výsledky této analýzy ukazují, že stát získává ročně ze solární energetiky 14,1 miliardy korun. Mezi největší položky na straně příjmu státu patří solární odvod a daně právnických osob,“ připomíná Krčmář.

Že peníze od státu putovaly v minulých letech do kapes pouze velkým molochům a tunelářům, asociace odmítá. „Mnoho domácností a firem se před deseti a více lety zadlužilo, aby postavilo za drahé peníze fotovoltaické elektrárny. Stát pak na ně hodil vlastní chybu za nezvládnutou regulaci,“ uzavírá Jan Krčmář.