Muž zemřel po zásahu policie v Teplicích. Ta odmítá, že za smrt může zákrok

/VIDEO/ „Dyk more, co je?“ říká dospělý hlas směrem k brečícímu dítěti. „Kde je maminka?“ reaguje mrně uplakaně. „Šla na trasu. Neruš,“ dostává se mu rychlé odpovědi. I to je slyšet na videu z Teplic, které se od soboty 19. června šíří sociálními sítěmi jako lavina.

Zásah v Teplicích. | Foto: Romea TV