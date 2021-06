Muž, kterého některá média označila za českého Floyda, po zpacifikování policií zkolaboval v sanitce a zemřel. Podle policie příčinou úmrtí ale nebyl zákrok policie, nýbrž předávkování drogami. Pitva ukázala na vysoké množství amfetaminu, se kterým si neporadily játra, ledviny a srdce mrtvého. Kolaps podle soudního lékaře odpovídal reakci na předávkování. S tím ale nesouhlasí Romové, kteří se postavili za kamaráda, vytvořili mu pietní místo, kam dávají svíčky a chtějí mu o víkendu vzdát poctu shromážděním. Případ přirovnávají k zásahu na afroameričana George Floyda, který vloni zemřel po policejním zákroku přímo na ulici. „Byla to policejní brutalita, rozhodně nic přiměřeného,“ stojí si za svým Romové v čele s aktivistou a mluvčím Josefem Mikerem. Bezpečnostní expert Lumír Němec to po analýze dostupného videa ze zásahu, které se šíří internetem, vidí jinak. Svůj pohled říká v rozhovoru dále.

Nic nestandardního na zákroku policie podle něj není. Profesionál, který se v současné době věnuje především výcviku a organizování různých kursů pro širokou veřejnost má s podobnými zásahy řadu zkušeností. „Pokud máte člověka, který nespolupracuje a naopak se fyzicky brání, tak potom policisté nemají jinou možnost, než proti němu použít donucovací prostředky,“ říká bezpečnostní expert, který působil jako velitel operační skupiny SOG v Afghánistánu, Spolupracoval se SAS, Delta force, GSG 9, BBE, GIS, RAID, GIGN a dalšími zahraničními protiteroristickými jednotkami.

Takže z hlediska použitého násilí byl zákrok v pořádku?Z toho, co je vidět na videu, se jednalo o běžný policejní zákrok. A byl naprosto v pořádku. Pokud agresor s hlídkou nespolupracuje, nezbývá nic jiného, než ho prostě adekvátně donutit. V tomto případě se jednalo o manipulaci a použití pout. Neviděl jsem nic, co by bylo neadekvátní.

Mohlo to být ještě ostřejší ze strany policie?

Kdyby chtěli, měli možnost použít teleskopický obušek, což je další způsob zákroku pro zpacifikování. Zvolili ale mírnější postup, což jsou hmaty a chvaty. Na videu je také patrné, že si muž nechce nechat nasadit pouta, tak museli policisté použít páku a další chvaty, aby zkrotili jeho agresi. Důležité je, že mu rozhodně nechtěli ublížit. Pokud byl pod drogou, tak nevnímal okolí a neměl zábrany. V takových případech se lidé chovají jako neřízená střela.

Protistrana ale označuje zásah za brutální, dokonce ho srovnává s případem George Floyda. Mají pro to důvod?

To bych neřekl. Rozhodně tady v tomto případě nejsme svědci nějaké české verze Floyda. Je pravda, jak je vidět na videu, že policista na muži klečel. Ale pouze jednou nohou, druhou měl mimo. Takže na něj nedával celou váhu svého těla. Představte si, že se perete s agresivním člověkem, tak nějakou sílu pro zajištění musíte přeci jen vydat. V tomto případě bylo podle mě vše adekvátní dané situaci a odpovídalo zákonným postupům. A když už zmiňujeme Floyda, tak ten navíc nekladl vůbec žádný odpor. To je úplně jiný typ zásahu.