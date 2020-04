V ulici Čapkova si jich kolemjdoucí před jedním z tamních domů každý den zdarma rozeberou několik desítek. „Roušky dělám už třetí týden. Kdy začala epidemie koronaviru, chodili na ulicích lidé jen se šálami nebo šátky. Roušky prostě nebyly. To mě přivedlo na nápad začít je vlastnoručně šít. Chtěl jsem prostě pomoct,“ říká padesátiletý muž, který má ve městě prodejnu se smíšeným zbožím.

Nebojí se však ani práce za šicím strojem. Místním totiž opravuje oděvy a vyměňuje zipy. Materiál doma měl. Na internetu si našel jednoduchý návod na výrobu roušek a už to jelo. Do akce zapojil i rodinu. „Manželka mi pomáhá stříhat látky a do výroby se zapojily i naše děti. První vyrobené roušky jsem zanesl do místní masny. Nejstarší dcera pak dala výzvu na facebook, že roušky si mohou lidé zdarma brát z krabice před naším domem,“ vysvětluje vietnamský podnikatel. Zatím jich ušil kolem sedmi stovek.

Podle svých slov má radost, že může v těžkých chvílích místním pomoci. V České republice žije už přes třicet let. V Letovicích třináct. „Nevidím v tom nic neobvyklého. Je řada lidí, kteří si roušky vyrobit neumějí nebo prostě nemohou. Já mám stroj, tak prostě šiji. Ostatní pomáhají třeba jinak. Mám radost, když vidím, že lidé mé roušky v Letovicích nosí. Poděkují. Peníze za to samozřejmě žádné nechci. Ale kdyby někdo měl doma nějaké látky, určitě je uvítám a využiji,“ dodává drobný muž.

Nejdůležitější je podle něj v současné situaci dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření. A omezit pohyb na veřejnosti. „Lidé nesmí ztratit optimismus, dobrou náladu a vydržet. Věřím, že vše dobře dopadne,“ uzavírá Hoang Minh Ha.