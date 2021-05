S nápadem přišla Eva Nováková z Tučap na Vyškovsku na konci března. „Z vyškovského zooparku mi přišla pravidelná zpráva o činnosti, kterou odebírám. Dočetla jsem se tam o tíživé situaci kvůli uzavření při protiepidemických opatřeních. Téměř současně jsem ve skupině „Kamínky“, kde jsem byla členkou, zaznamenala krásný kousek s hlavou tygra,“ vzpomínala Nováková.

Zrodila se tak myšlenka na pomoc zoo, se kterou se s dalšími nadšenci ve skupině záhy podělila. „K uskutečnění bohužel ze strany správců nedošlo z důvodu, že už by na to neměli časovou kapacitu, takže jsem se do toho pustila ještě s jednou členkou sama. Založily jsme si výše zmíněnou skupinu,“ doplnila Nováková.

Už u původního příspěvku však nápad vzbudil velký ohlas. Se zájmem lidí tak počítala. „Mé očekávání však ještě překonali. Zaznamenala jsem nárůst šesti tisíc členů za měsíc. K pátku máme za sebou už více než osmnáct set zveřejněných aukcí a celková získaná suma je již šest set tisíc korun,“ potvrdila iniciátorka akce.

Mezi zahradami má pozitivní ohlas. „Tato akce byla vítána. Tuším, že jsme byli první zoo, která k ní dala souhlas, následně po nás se přidávaly další. Dokonce i já, jako zaměstnanec zoo jsem namalovala pár kamínků do aukce, které nám přinesly příjemnou podporu,“ potvrdila Michaela Malcherová z oddělení vzdělání a marketingu vyškovského zooparku.

Za čtyři hodiny tisícovka

Svůj výtvor v pátek do dražby nabídla třeba Květa Klapková z Kostelce na Hané. Na svůj kamínek o velikosti jedenáct krát devět centimetrů namalovala buldoka. Vyvolávací cena začala na stovce korun, ale za pouhé čtyři hodiny ji účastníci "dražby" přihazováním navýšili na tisícovku. „Volbu zoologické zahrady bych nechala na výherci, ať se sám rozhodne, kterou podpoří. Kámen jsem namalovala fixami Posca a bude přelakován. Zadní strana je zatím prázdná, můžu dopsat na přání výherce,“ psala Klapková v příspěvku ve skupině.

Získaná částka na podporu všech zapojených zoo podle Novákové denně narůstá až o zhruba padesát tisíc korun. Vše se odvíjí od počtu a úspěšnosti končících aukcí. Některé kamínky se přitom podle organizátorů vydraží za úctyhodné ceny.

„Rekord máme zatím na šesti tisících, ale každá koruna se počítá. Sama pracuji ve školství, takže k mé velké radosti se mnohdy pod vedením rodičů zapojují i jejich děti. Celá aktivita se tak pěkně rozjela, že po ukončení akutní potřeby ze strany zoo plánujeme pokračování zaměřené na záchranné stanice a útulky pro zvířata,“ dodala Nováková.

Zájemci přitom například právě Zooparku Vyškov pomohou i dalšími způsoby. „Mezi jejich možnosti patří například adopce zvířat na dálku. Zašlou také neúčelový peněžní dar na náš účet. Podpoří nás také zakoupením krmiva pro zvířata na našem e-shopu, kde to funguje podobně jako jakási stravenka,“ vyjmenovala Malcherová s tím, že veškeré podrobnosti jsou na webu zoo.