ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Nejistota ohledně dalšího vývoje, existenční problémy způsobené ztrátou zaměstnání nebo starost o blízké nejen v domovech pro seniory; to jsou nejčastější problémy, které s volajícími nově řeší pracovníci pražské linky důvěry. „Koronavirus se objevuje asi u dvou třetin hovorů. Je to ale spíše téma přidružené,“ vysvětlila její vedoucí Jitka Gryga Medřická.

V březnu se telefony pražské linky důvěry nezastavily. Počet hovorů stoupl téměř o čtvrtinu v porovnání se stejným měsícem minulého roku. Celkem zaznamenali její zaměstnanci 1870 kontaktů, skutečně relevantních bylo zhruba 1100. O měsíc dříve to bylo „jen“ 821.

Pozvolný nárůst hovorů zaznamenává pražská linka důvěry už od loňského května, kdy proběhla rozsáhlá informační kampaň. Od 1. ledna 2020 byly navíc navýšeny služby chatu o 18 hodin týdně.

Za poslední měsíc stoupl počet hovorů nejvýrazněji. „Změny pozorujeme ani ne tolik v počtu, ale spíše ve struktuře, obsahu a intenzitě hovorů,“ říká Gryga Medřická. „Mírně narůstá i jejich délka. Většina hovorů trvá od 5 do 60 minut, běžná délka je okolo 15 minut,“ dodává.

Přetížená pomoc pro seniory

Velký nárůst zaznamenala linka důvěry v seniorské kategorii. „Právě seniorské linky teď mohou být přetížené. Za normálních okolností máme asi 5 – 6 % klientů v důchodovém věku, nyní je to znatelně více,“ vysvětluje Gryga Medřická.

Často podle ní volají i psychiatričtí pacienti, kterým se zhoršuje psychický stav, zejména úzkosti či panické ataky, a to v souvislosti s obavami ze současné situace. Jejich psychiatr či psycholog přitom často není k dispozici. Někteří specialisté totiž své ordinace zavřeli a neposkytují rady ani po telefonu, případně je velmi náročné se jim dovolat.

Další početnou skupinou volajících jsou lidé s fyzickými zdravotními problémy, jejichž doktor přestal ordinovat. „Někdy jsou i naštvaní, že se nemohou dostat na úřad či k lékaři a nemohou si vyřídit nejrůznější záležitosti. Někteří také nutně potřebují svůj lék a nemohou sehnat lékaře, který by jim napsal recept, případně se bojí odkládání řešení jejich dalších zdravotních problémů. S tím jim ale bohužel nemůžeme příliš pomoci,“ dodává Gryga Medřická.

Mnozí lidé mají také konkrétní dotazy k vládním omezením, kterým ne vždy rozumějí a nevědí, co mohou či naopak nesmějí, kde se jim dostane informací a pomoci. Mohou se cítit ohroženi, pokud někdo nařízení nedodržuje, mají strach o zdraví své či svých blízkých, chtěli by být otestováni apod. Celkově často pociťují jakousi tíseň ze špatných zpráv.

Novinkou jsou pak ti, kteří jsou doma v karanténě. „Uzavřené prostředí může vést k ponorce a vyostření mezilidských vztahů, může docházet i k domácímu násilí. Problémem bývá i střídavá péče. Tyto případy se ale teprve rozjíždí, musíme se však na to připravit,“ říká vedoucí pražské linky důvěry. Jiní lidé snášejí naopak velmi těžce izolaci, osamocenost a odříznutí od světa, od svých blízkých i běžných aktivit.

Bezdomovci volají hlavně v noci

Kvůli vládním opatřením vyhledávají pomoc po telefonu i lidé, kteří přišli o práci. „Začínáme sledovat i to, že lidé, kteří nemohou chodit do zaměstnání, se dostávají do existenčních problémů kvůli výpadkům příjmů. To vše se bude ještě patrně projevovat dále. Mnoho lidí problém spatřuje hlavně v nejistotě a mají strach z budoucnosti,“ míní Gryga Medřická.

Svébytnou kapitolou volajících jsou pak lidé bez domova. Ti se zpravidla ozývají v noci. Některé ubytovny jsou totiž zavřené a svou činnost omezily i některé organizace, které lidem bez domova nabízejí pomoc.

Podle šéfky pražské linky důvěry se sice většina hovorů točí kolem pandemie (specializované informace o koronaviru linka nepodává), pouze malá část však souvisí přímo s onemocněním jako takovým. „Spíše jde o starost o blízké, kteří jsou v domovech pro seniory, v nemocnicích či v karanténě, a lidé za nimi nemohou na návštěvu,“ uzavírá.

Konzultanti linky důvěry mohou v této situaci nabídnout zejména možnost anonymního sdílení obav, úzkostí, aktuálních problémů a pocitů. Jako krizoví interventi dokáží klienty vyslechnout, podpořit a společně zkusit najít nejvhodnější pomoc či řešení situace. V případě potřeby nasměrují na vhodné návazné služby.