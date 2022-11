Vybudování nové lanovky má přijít zhruba na 300 milionů korun a ty rozhodně České dráhy do stavby investovat nechtějí, raději peníze vloží do modernizace vlaků.

Pokud se někdy lanovka skutečně opět uvede do provozu, potrvá to ještě několik let. Liberec je připraven převzít do své správy lanovou dráhu, zajistit financování její obnovy i následné provozování, ovšem samo město provozovatelem být nechce a bude hledat někoho jiného. „Město Liberec je vlastníkem všech pozemků v lokalitě ještědského areálu a rádi bychom si i do budoucna uchovali kontrolu nad dalším vývojem a rozvojem areálu. Teď budu následovat další kroky v orgánech města k možnosti převzetí areálu a majetkoprávní úkony. Předpokládám, že zaberou několik měsíců až půl roku,“ sdělil primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Na financování stavby by se hledaly peníze v dotačních titulů, přispět by mohl i Liberecký kraj.

Liberečtí zastupitelé letos v červnu už schválili podnět ke změně územního plánu, aby bylo možné lanovku prodloužit ke konečné tramvaje. Změna územního plánu ale potrvá nejméně tři čtvrtě roku. Zatím není ani jasné, jaký typ lanovky by na Ještěd jezdil. O tom se teprve bude rozhodovat.

Lanovka na Ještěd se zřítilaZdroj: ČTK/Petrášek Radek

Vyšetřování se táhne, čeká se na znalce

Zdaleka není u konce ještě ani vyšetřování pádu lanovky a není jasné, proč prasklo lano lanovky. Čeká se na vyhotovení znaleckého posudku, který byl mohl do průběhu vyšetřování vnést více světla. Policie si jej vyžádala u Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

„Vypracování znaleckých posudků je vždy složité a nejsme schopni nyní odhadnout, jak dlouho bude jeho vypracování trvat a dostaneme výsledek. Proto nemůžeme rozhodnout a vyšetřování pádu je tak stále ve stádiu prověřování,“ potvrdila mluvčí Policie ČR v Libereckém kraji Ivana Baláková.

Lanovku na Ještěd zastavila tragédie v říjnu 2021. Podle dosavadních zjištění vyšetřovatelů prasklo tažné lano a jedna z kabin se zřítila na zem, což stálo život průvodčího. Cestující z druhé kabiny se díky bleskové reakci druhého strojvedoucího povedlo zachránit. Přesné příčiny pádu kabiny se dosud zjišťují. Lanovka od té doby není v provozu.