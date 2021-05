Očkovací centrum na Bezručově náměstí v Opavě se otevírá denně v osm hodin ráno. A není výjimkou, že někteří lidé už stojí před budovou Slezské univerzity, v níž je centrum zřízeno, dlouho před zahájením provozu. Přesné časy, kdy se má daná osoba na očkování dostavit, přitom lidem potvrzuje přímo rezervační systém opavského očkovacího místa. Jenže někteří na to nehledí.

„K nedodržování časů dochází bohužel často. Lidé se obávají, že bude nedostatek vakcín, což se ale nestane, termíny se přidělují přesně podle dodaných vakcín,“ říká ředitel Slezské nemocnice Opava Karel Siebert.

Ojedinělé nejsou ani případy, kdy je osoba objednána třeba na odpoledne, ale očkování se dožaduje už hned ráno. „Vznikají tak zcela zbytečné problémy, snižuje se tím komfort očkovaným i zdravotníkům, na které je vyvíjen ještě větší tlak,“ upřesňuje mluvčí nemocnice Monika Kunčarová.

O deset minut dříve

Například v pondělí po třinácté hodině byl v opavském centru relativně „klid“. „Objednaný čas jsem dodržel, přišel jsem pro jistotu jen asi o deset minut dříve. Ani mě nenapadlo, že bych chodil dřív. Ty, kteří to nerespektují, nechápu, akorát způsobují více práce,“ sdělil nám jeden ze starších mužů, který se přišel v pondělí naočkovat první dávkou vakcíny.

Podle Karla Sieberta ale není opavský případ jediný, potíže s nedodržováním času se objevují i v jiných centrech. „Rád bych poděkoval všem, kteří se na očkování podílejí, za jejich práci,“ dodává.

Slezská nemocnice aktuálně provozuje dvě očkovací centra. Zmíněné opavské v budově Slezské univerzity na Bezručově náměstí je v provozu od pondělí do neděle od 8 do 18 hodin. Druhé místo je zřízeno na zámku v Kravařích a funguje v pondělí a středu od 10 do 18 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek pak od 8 do 16 hodin. Je však možné, že v příštích měsících dojde ke změně, protože s návratem studentů by se na Slezskou univerzitu měla vrátit běžná výuka. Nemocnice proto už hledá řešení, kam by se centrum teoreticky mohlo přemístit.