22.36 hod. - Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů informovala, že v průběhu večera zasahovali hasiči u 17 událostí spojených s trvalým deštěm. "V 8 případech odklízeli spadané větve a stromy. Čerpali vodu ze sklepů v Nových Homolích, Suchdole nad Lužnicí a v Záblatí, vodu ze studně v Litochovicích a lagunu ze silnice v Kájově. V Písku čistili okapy, v Mirovicích kanály, ve Vlachově Březí lovili naplavené trubky z potoka a u Soumarského mostu monitorovali řeku," popsala.

17.13 hod. - Srážky ve středu od 8. do 17. hodiny začaly postupně slábnout. Jak doplnil meteorolog Jaroslav Hintermüller z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, nejvíce přes den pršelo na Vysočině v Nové Bystřici 14,5 mm či Počátkách 13 mm, podobně na tom byla jihočeská Třeboň se 14 mm.

Průměrně se denní srážky pohybovaly mezi 6 až 13 mm. „Od jihovýchodu oblačnost postupně slábla. První stupeň povodňové aktivity zůstává pouze na Blanici,“ sdělil s tím, že místy dosahovala až 120 cm.

Nějaké srážky se mohou vyskytnout, ale už nebudou tak intenzivní jako v úterý. "Pomalu se to bude vracet k normálu, další stoupání hladin řek nehrozí," uzavřel s tím, že o víkendu má být až 29 stupňů a dusno.

16.26 hod. - Přestože vytrvale prší a voda v některých tocích stoupá, žádné výraznější potíže s vodou zatím nikde v regionu neřeší. Jenom Polečnice začíná místy vystupovat z koryta, zaplavila některé lávky, a také Křemežský potok už skoro znemožnil přejezd na brodech.

"Problémy s vodou nemáme," přitakal starosta Křemže Josef Troup. "Projel jsem ale trasu kolem Dívčího kamene a některé brody už přetékají. Voda v Křemežském potoce se výrazně zvedla a přetékají tři z pěti brodů, které jsem viděl. Zatím je to dobré, ale jestli tento déšť bude trvat až do večera - nevím, nevím…"

"Máme jenom ucpaných pár propustků," konstatoval starosta Vyššho Brodu Milan Zálešák. Mnohem více než současný vytrvalý déšť některé lokality pozlobila víkendová bouřka. "Přívalová voda z bouřky nám poničila turistickou stezku na Radvanov," sdělil vyšebrodský starosta. Na stezce teď proto bude třeba spravit výmoly a díry.

Podobně jsou na tom v Benešově nad Černou. "Současný déšť nám nevadí," říká starostka Veronika Zemanová Korchová. "Ale víkendová bouřka s prudkým lijákem vyplavila zahrady a poškodila nám komunikace v Benešově a Kuří. A to některé asfaltové, jednu lesní a pár zpevněných k domkům. Voda tekla z polí i luk a ničila cesty."

V Horní Plané jsou v klidu, tam jim voda stéká dolů do jezera. Ani Kaplice či Velešín nezaznamenaly problémy. "Voda se drží v korytech, tou jsme se doposud zabývat nemuseli," potvrdil i ředitel Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově Pavel Rožboud. "Naše zásahy se týkají jenom likvidace stromů, kterým hrozí pád kvůli podmáčení. Podle prognózy by v našem okrese voda měla zůstat v korytech. Tak snad to tak bude."

14.10 hod. - Vytrvalý déšť se projevil v úterý 9. června a ve středu 10. června i na Českobudějovicku. V regionu spadly desítky milimetrů srážek vodního sloupce a zvedly hladiny vodních toků. Voda zalila i výkopy u pilotů na vznikající mostní estakádě pro D3 u Roudného.

V řece Malši u Roudného obvykle v tuto dobu protéká podle Jaroslava Hintermüllera z Českého hydrometeorologického ústavu přibližně kubík vody za vteřinu. V noci z úterý na středu to bylo skoro 17 kubíků za vteřinu. "Hodně odpouštěli z Římova," upozorňuje Jaroslav Hintermüller na to, že průtok ovlivnili preventivním odpouštěním i správci přehrady v Římově. Ve středu po poledni protékalo Malší zhruba devět kubíků vody za vteřinu.

Ve středu ve 14 hodin zůstával první povodňový stupeň u jihočeských vodních toků na horní Blanici na Prachaticku. Jinde zvýšené hladiny ani k prvnímu stupni aktuálně nedosahovaly.

Srážky byly v úterý a ve středu dvou dnech silnější na jihozápadě kraje, v podhůří Šumavy a na Šumavě. Na Churáňově napršelo od úterý ráno do středy ráno 42,3 mm vodního sloupce, nejvíce v kraji. Za středu od 7 ráno do 14 hodin už ale jen tři milimetry. "Na severovýchodě pršelo nejméně," doplnil Jaroslav Hintermüller.

V Českých Budějovicích napršelo od úterý ráno do středy ráno (7 hodin) 17,4 mm a za středu od 7 do 14 hodin dalších 10,9 mm. V Trhových Svinech byla ve stejné časy bilance podle Jaroslava Hintermüllera 12 a 7 mm, v Hluboké nad Vltavou 12,9 a 7 mm, a například v Křemži 23,3 a 7 mm.

13.02 hod. - Blanice u Blanického mlýna na Prachaticku od pěti hodin od rána, kdy její hladina dosáhla prvního povodňového stupně, se zvýšila o sedm centimetrů.

Podívejte se, jak to u Blanického mlýna dopoledne vypadalo:

Polečnice je téměř na prvním povodňovém stupni

12.59 hod. - Hladina vody v Polečnici na Českokrumlovsku od středeční půlnoci vytrvale stoupá, ze 34 cm je skoro na metru (dvacet minut před polednem to bylo 94 cm) a teče jí 14 kubíků za vteřinu. Dopoledne byl tuto říčku, která se pod Budějovickou bránou v centru Českého Krumlova vlévá do Vltavy, obhlédnout i Jan Novák ze Starých Dobrkovic kousek nad městem. "Zatím to je v pohodě, zdá se, ale to víte, že to sledujeme. Zatopení jsme byli v roce 2002, v roce 2013 se nám to naštěstí vyhnulo." V Českém Krumlově by mělo pršet do odpoledních hodin, déšť ale není příliš vydatný.

Podívejte se, jak rozlitá Polečnice zaplavila mostek v Kladenském Rovném na Českokrumlovsku:

Zdroj: Deník/ Zuzana Gabajová

12.50 hod. - Od hodin ráno v úterý 9. do 7 hodin ráno ve středu 10. června naměřili na Hydrometeorologické stanici v Kocelovicích u Blatné 12 milimetrů na metr čtvereční. Ve středu 10. června od 7 do 12 hodin 2,7 mm.

Mimořádné upouštění jihočeských nádrží se nechystá

12.29 hod. - Na vodních nádržích v jižních Čechách je naplněnost vodou v normě. To potvrdil tiskový mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Lipno je plné z 92,4 procent, Husinec 92,5 procent, Orlík na pomezí krajů má 82,6 procent své kapacity a vodárenská nádrž Římov je naplněna z 94 procent.

Vody je dle jeho slov dostatek jak pro technické účely, tak pro výrobu pitné vody. „Pokud bude ještě pršet, dá se očekávat, že se zásobní prostor těchto čtyř nádrží o něco více naplní. Upouštíme pouze nádrž Orlík pro udržení minimálního zůstatkového průtoku pětatřicet kubických metrů za vteřinu,“ zmínil s tím, že žádné mimořádné upouštění vody zatím neplánují.

V Římově standardně provádí odběry pitné vody. „Díky dostatku vody přehrady plní svůj účel,“ podotkl Hugo Roldán. Upouštění se řídí manipulačním řádem a žádné nestandardní není zatím zamýšleno. „V tuto chvíli není důvod k mimořádné manipulaci, pokud by se přítok zvýšil, tak je možné zvýšit i odtok, ale toto během středečního dne nepředpokládáme,“ uzavřel s tím, že by musel přijít například silný přívalový déšť.

12.20 hod. - Rozlitá Polečnice zaplavila mostek v Kladenském Rovném na Českokrumlovsku.

Zdroj: Deník/ Zuzana Gabajová

10.00 hod. - Setrvalý noční déšť zvedl hladiny jihočeských řek, dramatické prognózy se zatím nenaplnily. Podle meteorologa Jaroslava Hinterműllera z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu nejvíce srážek přes noc a ve středu ráno padlo na šumavském Churáňově a Boubíně.

„Nejvíce napršelo opravdu na Šumavě, konkrétně na Churáňově to bylo 42,3 milimetrů srážek, na Boubíně byly srážky nepatrně menší o hodnotě 38,2 milimetrů,“ informoval.

Déšť se podle jeho slov během dopoledne ještě objeví. „Už to nebude tolik přibývat, dopoledne se k nám dostane ještě mírný déšť z jihovýchodu, ale to velké srážkové pásmo se již přesunulo do západních Čech,“ upřesnil Jaroslav Hintermüller.

Zdroj: Deník/ Lenka Pospíšilová

Řeka Lužnice v Plané nad Lužnicí v úterý 10. června ráno měla díky vydatným srážkám zvýšenou hladinu. Foto: Deník/ Lenka Pospíšilová

Nejhorší, co se týče srážek má Jihočeský kraj za sebou. „Na tocích však bude voda nadále dotýkat. Počítáme maximálně s prvním stupněm povodňové aktivity,“ ubezpečil. Nejvyšší průtok vody má zatím řeka Blanice. „Ta má aktuálně jako jediná první stupeň,“ dodal meteorolog. V oblasti Blanický mlýn aktuálně průtok dosahuje 120 centimetrů.

Na ostatních řekách jako Vltava, Volyňka, Lužnice či Otava hlásí prozatím jen zvýšenou hladinu. „Nepředpokládám žádný katastrofický scénář,“ uzavřel Jaroslav Hitermüller.

9.10 hod. - Hladiny některých řek stále stoupají. Jedná se především o Malši v Kaplici. Lužnici v Bechyni a Blatnici v Husinci, ale všechny toky zde mají k dosažení prvního povodňového stupně ještě daleko. Stav hladiny Blatnice na Blatnickém mlýně nyní stagnuje.

9.07 hod. - Přidali jsme fotky ze středečního rána na Prachaticku.

Zdroj: Zdeněk Formánek

Vimperk ve středu 10. června v 8 hodin. Foto: Zdeněk Formánek

8.15 hod. - Již tři hodiny se hladina Blanice u Blanického mlýna na Prachaticku drží na 120 centimetrech a nestoupá. Na většině míst Jihočeského kraje vytrvale prší.

8.01 hod. - Přidali jsme aktuální fotografie z Jindřichova Hradce a Kaplice.

7.07 hod. - Hladina Blanice se stále drží na 120 centimetrech, kam vyšplhala v pět hodin ráno a dosáhla tak prvního povodňového stupně, tedy stavu bdělosti.

5.01 hod. - Jak informovala mluvčí jihočeský hasičů Vendula Matějů, do středeční páté hodiny ranní jednotky nemusely k žádnému zásahu spojenému s odklízením následků přívalových dešťů vyjíždět. A až na Blanici u Blanického mlýna žádný z Českým hydrometeorologickým ústavem sledovaný jihočeský tok před pátou hodinou ranní nedosahoval prvního stupně povodňové aktivity.

V pět hodin ráno hladina Blanice se 120 centimetry dosáhla prvního povodňového stupně, tedy stavu bdělosti.

Varování meteorologů pokračuje

"V noci z úterý na středu očekáváme vzestupy hladin většiny řek v celém povodí horní Vltavy po nádrž Orlík," varovali v úterý meteorologové. "Nárůsty vodních stavů budou výrazné, ale neměly by mít charakter přívalových povodní." Rozvodnění by se mělo týkat malých toků i velkých řek. "Během středy by hladiny na více místech měly překročit 1. stupeň povodňové aktivity (SPA), místy může dojít i k překročení 2. SPA. Menší toky by měly kulminovat ve středu během dne."

Zdroj: portal.chmi.cz

ČHMÚ vydal v úterý výstrahu před vydatnými dešti a povodněmi. Ty se mají objevit hlavně v Jihočeském kraji. Foto: portal.chmi.cz

Pozor i na popadané stromy a aquaplaning

Vzhledem k vzestupu hladin řek se voda v některých řekách může vylévat z břehů do okolní krajiny, Jihočeši by tak měli počítat s možností zvýšeného odtoku vody a se snížením stability stromů v podmáčené půdě. Voda může téct i přes komunikace, řidiči musí počítat s rizikem aquaplaningu. "Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu na www.chmi.cz nebo v médiích," dodává se ve výstraze.

Lidé by se také měli vyvarovat koupání a plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí, neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst a měli by omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

V noci z úterý na středu bude většinou zataženo a bude pršet, déšť bude místy vydatný. Nejnižší noční teploty spadnou na 12 až 9 °C.

Místy vydatný déšť hrozí i ve středu, večer pak budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 °C, na horách v 1000 m kolem 9 °C.

Situaci budeme monitorovat.

Přinášíme fotogalerii z nejničivějších povodní v roce 2002. Podívejte se, jak to tehdy na jihu Čech vypadalo: