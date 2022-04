"Kozí dráha je maloměstská spojovačka v podhůří Krušných hor, která se dneska otevírá na úseku z Děčína sem na Telnici. Dráha původně vedla ještě dále na Krupku a na Teplice, ale kvůli složitějším a nákladnějším pracem budou další úseky teprve následovat. Snad to tuto oblast trochu turisticky oživí," řekl při slavnostním otevření moderátor Petr Stolař z Divadlo V Pytli.

"První jízda vyrazila z Děčína kolem tři čtvrtě na deset a máme zprávy, že celý vlak je plný k prasknutí. Někteří zájemci se do něj ani nevešli a budou muset čekat na další otočku. Dále po trase, například do Krupky, lze jet zatím jenom historickým autobusem, dokud nebude dokončen celý železniční úsek.Jako doprovodný program zde máme fotostěny historických dopravních prostředků od koně přes kočár, lokomotivu až po automobil. Dále nějaké hry pro děti a dobovou armádu," shrnul Stolař.

Posílení o specifické vozy

Turistická doprava bude jezdit o víkendech, svátcích a prázdninách. A právě o prázdninách bude posílena o specifické vozy, například vagony na uložení kol a podobně.

"Pokud bude trať mít dobrou vytíženost a bude o ni zájem, tak budeme mít lepší podmínky pro její prodloužení a potom si myslím, že bude plnit i tu funkci obslužnou a jezdit každý den. To je ovšem případně záležitost vzdálenější budoucnosti. Jsme zde ve svahu Krušných hor a ten tlak horniny na dlouhodobě neudržovanou trať je opravdu značný, bude zde potřeba více úprav. Osobně bych si přál, aby se do Krupky jezdilo v příštích dvou třech letech a do Oldřichova za pět," uvedl Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

"Z našeho doprovodného programu bych rád zmínil stánek České pošty, kde každý kdo si k němu zajde, může orazítkovat vlastní dopis a bude mít navždy vzpomínku na tuto akci. Mile mě také překvapila opravdu hojná návštěvnost a zájem, kdy již z Děčína vyjel vlak přeplněný a zde je vidět také několik stovek zájemců. Vlak jezdí každé dvě hodiny a to proto, že na trati nejsou potřebné výhybky, což znamená že dvě soupravy by se neměly jak vyhnout a snížit tak čekací čas," vysvětlil náměstek Řehák.