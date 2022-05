Klára T. soudu řekla, že s Romanem K. chodila v roce 2000, a to zhruba půl roku, pak se rozešli kvůli jeho gamblerství. Otěhotněla v roce 2002, kdy se jí také narodila dcera Adéla. Romana K. pak až na jednu výjimku neviděla až do roku 2015, kdy se od svého partnera odstěhovala i se svými dvěma dcerami. Tehdy se Roman K. objevil a tvrdil, že starší z dívek je jeho.

„Myslela jsem si, že si dělá legraci. Řekla jsem mu, že Adéla jeho není. Vždyť kdyby si to spočítal, to bych musela být slon. Ale on si to nenechá vyvrátit,“ popsala žena s tím, že od té doby začalo její pronásledování. Muž už dokonce jednou kvůli stalkingu stál před soudem, ale věc byla nakonec postoupena pouze přestupkové komisi.

S pistolí a pod vlivem drog. Policie na Náchodsku zadržela řidiče z Polska

Teď ho obžaloba viní z toho, že Kláru T. v období od listopadu 2020 do dubna 2021 vytrvale kontaktoval ze svého mobilního telefonu. „Přes její opakovaný nesouhlas jí zaslal nejméně v 288 případech nevyžádané obtěžující SMS s vulgárním či nevhodným obsahem, ve kterých uvádí smyšlené situace a události vztahující se k dceři poškozené, kterou přes soudní rozhodnutí o určení otcovství a provedený DNA test stále utkvěle považuje za svoji biologickou dceru,“ uvedl státní zástupce Michal Klíma s tím, že Roman K. ve stejném období bezmála dvacetkrát kontaktoval i svoji domnělou dceru a dokonce ji sledoval v práci.

Hrozí mu rok vězení

K dovršení všeho oznámil na policii, že někdo unesl jeho biologickou dceru Adélu. To si ale vymyslel, navíc nejde o jeho dítě. „Mám z něj strach. Třeba aby nám nezapálil barák. Na svoji obranu jsem si pořídila psa a plynovou pistoli. Rok a půl jsem brala antidepresiva, dcera chodí na terapie k psychologovi,“ uvedla Klára T.

Verbovali chudé do Anglie, peníze kasírovali. Tak mluví o skupině u soudu

Invalidní důchodce Roman K., který platí výživné na dvě vlastní děti, soudu řekl, že se necítí být vinen. Zasílání SMS připustil, šlo však podle něj vždy jen o reakce na zprávy od bývalé družky. Ta mu podle jeho slov vyhrožovala. „V Adéle jsem možná vyvolal strach, ale to jsem nechtěl. Nechtěl jsem ji poškodit,“ řekl soudu.

Za nebezpečné pronásledování hrozí obžalovanému až rok vězení.