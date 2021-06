Večerní putování bude zahájeno úderem sedmé hodiny v poličském muzeu, a to v sobotu 5. června 2021. I v letošním roce v každé zapojené instituci bude připraven speciální program pro účastníky všech věkových kategorií, který nabídne řadu mimořádných a nečekaných zážitků.

Nenechte si ujít nic z toho, co pro vás místní organizace a spolky připravily a vydejte se na netradiční putování za dobrodružstvím a zábavou! Naším přáním a snahou je, aby se konání Času pro neobyčejné zážitky stalo neodmyslitelnou součástí poličského kulturního kalendáře a aby nejen v této době byl i nadále vyhledávanou společenskou událostí, která se těší velkému zájmu už jednadvacet let! Podpořte i vy svojí účastí jedinečnou atmosféru poličské muzejní noci.

První zastávkou by rozhodně mělo být muzeum, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

A co vás tedy čeká?

Městské muzeum a galerie Polička zahájí večer vernisáží panelové výstavy MĚSTSKÉ BYDLENÍ POLIČKA, za přítomnosti vedení města, organizátorů architektonické soutěže, porotců a autorů odměněných návrhů. Na výstavě uvidíte panely s fotografiemi vizualizací všech 36 návrhů a také katalog architektonicko-urbanistické soutěže, který obsahuje informace o složení nezávislé komise, účastnících soutěže a jejím průběhu. Otevřena bude část dotykové výstavy k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky. Zjistíte, jak to bylo r. 1421, když se ocitl Jan Žižka z Trocnova před branami města… zda Polička bojovala či nechala otevřít brány, aby bylo město uchráněno. A hodili měšťané vojákům přes hradby vykrmenou svini nebo je to jen pověst? Děti se například zabaví v nové dílně výrobou pásky přes oko, jakou měl Jan Žižka. A jak se bojovalo dávno před husity? Ukázku života, zbroje a zbraní z 9. – 10. století od dalekého severu až po východ Evropy předvede v atriu skupina historického šermu a oživlé historie ALDEIGJUBORG, z.s.

Další zastávkou může být Rodná světnička Bohuslava Martinů. Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Program si připravilo i místní centrum pro rodinu MaTami, z. s., které si budete moci prohlédnout, anebo si zavzpomínat při projekci fotografií z uplynulých let či si vyzkoušet malování na obličej. Městská knihovna bude mít jako již tradičně otevřeno! Mimo jiné budete moci prozkoumat Centrum technického vzdělávání PŮDA, které slouží jako učebna výuky digitálních technologií a jazyků. V Informačním centru si budete moci zakoupit upomínkové předměty zachycujících krásu našeho města. Římskokatolická farnost pro vás otevře hřbitovní kostel sv. Michaela, kde naleznete prostor k modlitbě, ztišení a rozjímání. Centrum Pontopolis se raduje, že už má OTEVŘENO a vy můžete s ním! Připraveno bude kino a drobné občerstvení.

Neobyčejnou prohlídku si pro vás připravili v Tylově domě. Během večera si projdete zákoutími divadla, kam se diváci obyčejně nepodívají! Součástí bude i výstava projektových plánů a fotografií TD, včetně fotografií zakladatelů, a také výstava studentů výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů Polička.

Hudba se bude linout ze Základní umělecké školy Bohuslava Martinů. Čtyři ruce – zmůžou více, aneb dva klavíry v ZUŠce! Jste srdečně zváni na prohlídku školy tentokrát spojenou především s klavírním programem. Seznámí vás s hrou na dva klavíry, kterou nyní můžeme provozovat i v poličské škole díky Nadaci manželů Komárkových a aktivitě Piana do škol a zejména díky všem dárcům, kteří na nový nástroj přispěli. V koncertním sálku školy uslyšíte hned dva klavíry a spolu s nimi program, který připravili pedagogové i žáci.



Dalším zastavením může být Evangelický kostel, kde si můžete prohlédnout výstavu o jedinečném mysliteli a sociálním pracovníkovi, který ve své péči o potřebné překračoval hranice vládnoucích stereotypů s názvem „PŘEMYSL PITTER – výjimečná postava v dějinách 20. století". A jako každý rok bude připravena i komentovaná prohlídka kostela. U Trafiky u Grubhofferů se můžete zastavit na hudební vystoupení poličské kapely Fízl-Band, která si pro vás připravila možnost zahrát si 200 let starou společenskou hru Čamburína.

Alena Zavoralová

Pozvánka - čas pro neobyčejné zážitky.Zdroj: archiv CBM