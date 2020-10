Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.

Alej v Broumově. | Foto: Iva Urbanová

Právě teď je poslední šance přihlásit oblíbenou alej do boje o titul Alej roku 2020 v desátém ročníku soutěžní ankety spolku Arnika. Z Pardubického kraje jsou zatím tři z celkových 85 přihlášených stromořadí z celé republiky. Soutěžní nominace a fotografie je možné zasílat na www.alejroku.cz do úterý 27. října do 12 hodin.

“Čas do konce nominací se krátí. Nepromarněte příležitost a podělte se o klenoty naší pestré krajiny,” upozorňuje Karolina Kostićová z Arniky. Nominované aleje z Pardubického kraje jsou: Ovocná alej Heřmanice-Pařížov (okres Chrudim), Studnická březová alej (okres Chrudim) a Lipová alej v Hrušové (okres Ústí nad Orlicí).

Pro vítěznou alej bude česká veřejnost hlasovat od 3. listopadu 2020 do 7. ledna 2021. Desátou nejkrásnější Alej roku i nejoblíbenější stromořadí v jednotlivých krajích pak Arnika vyhlásí v půlce ledna příštího roku.

Absolutní vítěz jako hlavní cenu obdrží let balonem. Všech 14 regionálních vítězů se může těšit na dárkové balíčky s poukazy, knihy o památných stromech, dárky od Muzea Karla Zemana nebo vstupenky do botanických zahrad po celé České republice. Patroni ankety mezitím zvolí nejkrásnější fotografii, jejíž autor získá digitální zrcadlovku.

Cílem ankety Alej roku je přitáhnout pozornost lidí k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině. Nezáleží, zda jde o aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. O vítězství může nakonec rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha o záchranu nebo úsilí místních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky.

Jiřího Kaňa, Arnika