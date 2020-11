Podesáté budou oceněni dobrovolníci, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy za záslužnou činnost pro ostatní. Organizátoři se rozhodli přesunout vyhlášení oceněných z prosince až na jaro příštího roku.

Každá pomocná ruka je potřeba. | Foto: KONEP

V Pardubickém kraji budou již podesáté oceněni dobrovolníci, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy za záslužnou činnost pro ostatní, přínos k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru. Protože vývoj epidemiologické situace není příznivý, rozhodli se organizátoři přesunout slavnostní vyhlášení oceněných na jaro příštího roku. Proto se nominace na ocenění prodlužují do konce letošního roku.

Pořadateli události jsou Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) a Pardubický kraj. Ocenění se udílí ve třech kategoriích – dobrovolník, nestátní nezisková organizace a společensky odpovědná firma. Do nominací se může zapojit i široká veřejnost.

Máte ve svém okolí lidi, kteří nezištně pomáhají ostatním? Vážíte si prospěšné činnosti neziskových organizací? Nebo znáte společensky odpovědné firmy? Posílejte nám své tipy na ocenění do 31. prosince 2020. Nominační formuláře a pravidla naleznete na www.nevladky.cz/nominace-oceneni.