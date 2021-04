Během pandemie začalo Východočeské divadlo Pardubice stejně jako ostatní stánky Thálie více objevovat virtuální svět, v němž se však velmi rychle „zabydlelo“ a nabízí zde již řadu aktivit. Mezi divácky nejoblíbenější bezesporu patří pravidelná online talk show Dveře dokořán, která každý druhý čtvrtek nabízí neformální setkávání s pardubickými herci.

Ludmila Mecerodová a Romana Chvalová v komedii Nejstarší řemeslo. | Foto: Radovan Šťastný

Zábavný pořad, natáčený v Poediu v klubu a živě vysílaný od 18 hodin na facebookovém profilu divadla, připravuje a moderuje dramaturgyně Jana Uherová. Tento čtvrtek 1. dubna její pozvání přijaly herečky Romana Chvalová a Ludmila Mecerodová. „Jsou to parťačky, které v našem divadle už něco zažily a které jsou oporou souboru už pár desítek let. Ale hlavně patří mezi mé výborné kamarádky, se kterými si vždycky ráda popovídám,“ říká Jana Uherová. Do diskuse s účinkujícími se díky přímému přenosu mohou samozřejmě zapojit i sami sledující diváci.